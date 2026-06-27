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▲《隻狼：永不擊敗》全片採用手繪 2D 動畫製作，重現日本戰國世界觀與角色細膩表情。（圖／KADOKAWA Anime）

全手繪2D動畫 經典角色、戰場全還原

▲預告中可見多位原作經典角色現身，熟悉的強敵也將登上大銀幕。（圖／KADOKAWA Anime）

原班聲優全員回歸 主題曲採用坂本龍一

▲動畫忠實還原《隻狼》原作氛圍，詭譎妖異的場景與角色設計同步曝光。（圖／KADOKAWA Anime）

《隻狼》是什麼？「猶豫就會敗北」成經典名言

▲主角「狼」將再度揮舞不死斬，與玩家熟悉的宿敵展開激烈對決。（圖／KADOKAWA Anime）

「死了，就再站起來。」讓全球玩家死過無數次的傳奇遊戲《隻狼：暗影雙死》，即將在9月4日以動畫電影《隻狼：永不擊敗》（原名《Sekiro: No Defeat》）的形式躍上大銀幕，以全手繪 2D 動畫重現狼與九郎、葦名弦一郎、梟等經典角色，以及玩家熟悉的刀劍死鬥場面。《隻狼：永不擊敗》由動畫公司 Qzil.la 製作，沓名健一擔任監督，副監督為福井俊介，佐藤卓哉負責劇本，岸田隆宏擔任角色設計，茂木海渡擔任總作畫監督。改編自FromSoftware 2019 年推出的動作遊戲神作《隻狼：暗影雙死》。《隻狼：永不擊敗》全片採用手繪 2D 動畫，希望呈現《隻狼》充滿日本戰國美學與宿命感的世界觀。最新公開的劇場版預告中，除了主角「狼」與御子九郎外，葦名弦一郎、梟等人氣角色悉數登場，經典對戰、義手忍具與高速刀劍交鋒畫面也忠實還原，讓不少玩家直呼「就是熟悉的《隻狼》」。聲優方面延續遊戲原班人馬，由浪川大輔飾演狼、佐藤美由希飾演九郎、津田健次郎飾演葦名弦一郎，浦山迅、伊藤靜、高瀨右光、金尾哲夫等聲優也全數回歸。除此之外，主題曲將採用已故音樂大師坂本龍一的〈Blu〉，為這部描寫忠義、宿命與生死輪迴的作品增添更多情感層次。《隻狼：暗影雙死》於 2019 年推出，由《黑暗靈魂》、《艾爾登法環》開發商 FromSoftware 打造，以日本戰國末期的虛構國家「葦名」為舞台，講述獨臂忍者「狼」為救回御子九郎，踏上對抗武士、妖怪與不死之力的冒險。不同於一般動作遊戲，《隻狼》以「架勢系統」取代傳統血量消耗，鼓勵玩家透過精準格擋與招架擊潰敵人，因此難度極高。遊戲發售後更奪下 2019 年 The Game Awards 年度最佳遊戲，至今仍被視為魂系代表作之一。《隻狼：永不擊敗》將於9月4日起在日本戲院限定上映三週，海外則預計由 Crunchyroll 負責發行，詳細上映及串流時間仍待官方後續公布。