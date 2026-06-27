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▲泰國一隻名叫「四暖」（Si Nuan）的搜救犬，憑著超萌反差感在演習中意外爆紅，徹底搶走了高科技無人機的風頭。（圖／翻攝自K9 USAR THAILAND臉書）

四暖超萌模樣融化網友

▲泰國一隻名叫「四暖」（Si Nuan）的搜救犬，憑著超萌反差感在演習中意外爆紅，徹底搶走了高科技無人機的風頭。（圖／翻攝自K9 USAR THAILAND臉書）

搜救犬是災難中的無名英雄

▲搜救犬不僅外表可愛，更是救災的無名英雄。（圖／翻攝自K9 USAR THAILAND臉書）

在充斥著高科技無人機的嚴肅演習中，誰才是全場最吸睛的焦點？答案可能不是最新型的先進裝備，而是一隻眼神超有戲的泰國搜救犬！根據《Thaiger》報導，泰國城市搜索與救援組織「K9 USAR THAILAND」，近日與隸屬泰國皇家軍隊的武裝部隊發展司令部進行了一場聯合演習，重點演練如何深入「難以抵達的災區」進行搜救。官方在社群網路上分享了一系列演習照片，沒想到，一隻名叫「四暖」（Si Nuan）的搜救犬，竟然憑著超萌反差感意外爆紅，徹底搶走了高科技無人機的風頭。這場演習的本意，是為了讓搜救犬小隊與無人機操作員培養默契，測試如何將無人機的「上帝視角」與搜救犬的「敏銳嗅覺」結合，作為未來應對重大災害的秘密武器。照片中的「四暖」雖然全程展現出超高專業度，神情專注、無懼周遭轟鳴的機器與全副武裝的軍人，但牠那雙彷彿會說話的無辜大眼，配上淡定沉穩的「佛系表情」，立刻讓嚴肅的演習畫面充滿了反差萌。尤其是被吊掛在半空時，對著鏡頭嘴角一歪露出謎之微笑，讓大批泰國網友直接融化，紛紛湧入留言區大讚「這眼神太可愛了！」、「科技再厲害，也比不上四暖的敬業神情！」回顧2025年3月，緬甸發生規模7.7強震，波及鄰國，甚至導致曼谷一棟高層建築不幸倒塌。當時「K9 USAR THAILAND」的搜救犬隊便是第一時間挺進瓦礫堆的「無名英雄」。領犬員透露，每次執行任務都是一場與時間的賽跑，更是對犬隻安全的極大考驗。在出發前，領犬員必須精準評估現場碎石的危險度、環境高溫以及地面的抓地力。為了適應不同地形，有些搜救犬必須穿上特製的防護鞋，有些則需要「赤腳」上陣，好在搖晃不穩的廢墟中保持最佳的靈敏度。