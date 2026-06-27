強烈雷雨胞急速北上，國家級警報再度狂響！中央氣象署於今（27）日下午 16:24 發布最新緊急天氣通報。隨著對流雲系移防，大雷雨肆虐範圍擴大移往桃園與新北。氣象署同步祭出「大雷雨即時訊息」與「山區暴雨災防告警」，強烈落雷與暴雨正突襲北台灣，三峽大豹溪更面臨嚴重的山洪暴發危機，請當地民眾與通勤族務必提高警覺！
🟡 雷雨胞北上突襲！新北桃園防劇烈雷擊
根據中央氣象署最新災害性天氣通報，受到雷雨胞北上影響，本次大雷雨即時訊息於下午 16:24 發布，預計劇烈降雨將一路狂炸至傍晚 17:24 為止。
陸上警戒區域：新北市、桃園市。
劇烈天氣防範重點：警戒區域內正有猛烈的「短延時強降雨」發生，並伴隨較強陣風、密集閃電與雷擊。氣象署嚴正提醒，低窪地區應慎防積水，室外能見度嚴重降低，開車用路人請務必減速慢行，並注意溪水無預警暴漲。
🟡 大豹溪山區暴雨！防山洪暴發立刻撤離
除了平地防淹水，山區山洪暴發的危險更迫在眉睫！氣象署於 16:24 針對大豹溪流域發布「山區暴雨通報」，國家級災防告警效期將持續拉長至傍晚 18:24 為止。
災防告警溪流：新北市大豹溪。
地方警戒區域：新北市三峽區。
防災緊急撤離指南：大豹溪區域目前已有暴雨或極高暴雨發生的機率，溪水暴漲速度極快，恐引發嚴重山洪。請正位於溪流周邊、山區旅遊的民眾立刻、儘速遠離溪流河川區域！在傍晚六點半前，絕對切勿從事溯溪、釣魚、戲水或烤肉等一切水域活動，以免受困發生危險。
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根據中央氣象署最新災害性天氣通報，受到雷雨胞北上影響，本次大雷雨即時訊息於下午 16:24 發布，預計劇烈降雨將一路狂炸至傍晚 17:24 為止。
陸上警戒區域：新北市、桃園市。
劇烈天氣防範重點：警戒區域內正有猛烈的「短延時強降雨」發生，並伴隨較強陣風、密集閃電與雷擊。氣象署嚴正提醒，低窪地區應慎防積水，室外能見度嚴重降低，開車用路人請務必減速慢行，並注意溪水無預警暴漲。
除了平地防淹水，山區山洪暴發的危險更迫在眉睫！氣象署於 16:24 針對大豹溪流域發布「山區暴雨通報」，國家級災防告警效期將持續拉長至傍晚 18:24 為止。
災防告警溪流：新北市大豹溪。
地方警戒區域：新北市三峽區。
防災緊急撤離指南：大豹溪區域目前已有暴雨或極高暴雨發生的機率，溪水暴漲速度極快，恐引發嚴重山洪。請正位於溪流周邊、山區旅遊的民眾立刻、儘速遠離溪流河川區域！在傍晚六點半前，絕對切勿從事溯溪、釣魚、戲水或烤肉等一切水域活動，以免受困發生危險。