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基隆市長參選人童子瑋今（25）日宣布，延攬曾任基隆市政府發言人、民進黨中央黨部新聞部副主任的游本明加入選舉團隊，擔任發言人。游本明表示，過去他擔任前市長林右昌幕僚，親眼看見基隆一步步走向進步、光榮的時刻，相信這一次童子瑋提出的城市願景，也會打破謝國樑看似鐵板一塊的政治局勢，順利勝選，為基隆市民承擔改變的責任。游本明畢業於國立臺北大學企業管理碩士，曾任基隆市政府發言人、機要秘書，也曾在內政部部長辦公室擔任新聞機要，並歷任民進黨中央黨部新聞部副主任、性平部副主任，從地方市府、中央部會到政黨中央，游本明長期參與政策溝通、新聞攻防與公共議題處理，熟悉行政體系運作，也了解基隆地方政治與城市治理脈絡。童子瑋陣營表示，游本明的加入，將協助團隊強化市政論述、媒體溝通與城市願景的深度。童子瑋表示，游本明曾是林右昌市長任內的重要市府幕僚，擔任基隆市政府發言人期間，熟悉過去市政推動的細節，也深知基隆如何從停滯走向改變，游本明後續進入內政部與民進黨中央歷練，累積中央視野與新聞專業，是兼具地方經驗與中央戰力的人才。他說，這次他特別向黨主席賴清德、秘書長徐國勇開口借將，希望讓游本明從黨中央「回鄉支援」，就是希望一起為基隆打一場有願景、有方向、也有勝利決心的選戰。游本明表示，這次再次回到基隆，是因為他身為基隆年輕世代的一份子，無法對家鄉現況坐以待斃。他說，這幾年的基隆市政讓許多市民感到失望，因為城市推動缺乏清楚願景，許多公共建設與政策溝通也背離市民的期待，過去基隆曾經有過讓人看見希望的時刻，市民也曾經相信這座城市可以變得更好，正因如此，他希望盡一份力，協助童子瑋把基隆重新帶回進步軌道，找回屬於基隆人的光榮感。游本明說，他一路從地方市府、中央部會到黨中央的歷練，都將成為這場選戰的助力，他看見童子瑋議長對基隆的感情與熱情，不只是口號，而是長期在議會、地方服務與政策討論中累積出來的經驗值跟責任感。游本明表示，雖然童子瑋與林右昌市長的政治風格不同，但兩人的共同信念，就是他們都相信基隆值得更好，更願意用專業、行動力與市政願景來改變城市，相信童子瑋絕對會像林右昌一樣，在這場選戰中順利勝選，更會成為一位為基隆帶來希望的優質市長。