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▲7-11指定迷你杯／雪糕任選買6送6，再加送一串衛生紙，相當於買6送7。（圖／7-11提供）

▲全家哈根達斯自明日起買6送6，雪糕／迷你杯最低下殺65元。（圖／全家提供）

超商哈根達斯最划算檔期來了！7-11即起至7月5日，哈根達斯指定系列買6送7（6件哈根達斯+1串衛生紙），每組只要774元，共有12件哈根達斯冰品加原價109元的衛生紙，換算下來整組比半價更算，優惠在社群引發討論，不少民眾一次扛整籃回家。7-11即起至7月5日起，根達斯迷你杯、雪糕129元系列任選買6送7，贈送品項為6件哈根達斯+1串衛生紙，可選價值109元的舒敏厚棒抽取式衛生紙（6包）或是得意廚房紙巾70抽（6捲入），共計13項產品，一組只要774元，現省超過800元，比買一送一更便宜。超值優惠在社群也引發討論，不少民眾一次扛整籃「7-11 迷你杯買6送6還送衛生紙、Lotus 焦糖脆餅口味一生推！」、「終於不是買10送10」、「雪糕跟迷你杯都可以選欸」、「這次檔期是買6送6可以入手」。全家自6月24日起至6月30日哈根達斯雪糕／迷你杯任選買6送6，相當於12件只要774元，平均單件不到65元，不管是濃郁系巧克力、清爽果香系，還是經典迷你杯通通任你選。◾雪糕系列（9款）夏威夷脆果仁、岩鹽焦糖、草莓柚子脆皮、比利時黑巧克力、抹茶杏仁粒、草莓冰淇淋、香草焦糖脆杏仁、巧克力脆杏仁、淇淋巧酥。◾迷你杯系列（17款）藍莓、仲夏野莓、焦糖奶油脆餅、蘭姆葡萄、提拉米蘇、草莓麻糬、巧克力布朗尼、香草、草莓、夏威夷果仁、抹茶、芒果、巧克力、淇淋巧酥、焦糖布蕾起司蛋糕。