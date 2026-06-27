受米克拉颱風外圍環流及連日豪雨影響，南部地區多處傳出淹水災情，部分地區積水深及腰部，道路交通中斷，居民生活物資補給受阻。第四作戰區接獲任務後，立即派遣官兵徒步涉水沿路將飲用水、乾糧及生活必需品逐戶送達受困居民家中，及時補充民生物資，紓解民眾燃眉之急。
救援過程中，官兵在深及腰際的積水中穩步前行，秉持「苦民所苦、急民所急」精神，克服惡劣環境，確保物資安全送達。居民接過物資時一句「辛苦了，謝謝你們」，成為官兵持續投入救災工作的最大鼓勵，也展現軍民攜手共度難關的深厚情誼。
此外，南部地區後備指揮部也全力投入災害應變及災後復原工作，由少將指揮官王之聖陪同第四作戰區中將指揮官劉暐欣，前往屏東縣林邊、崁頂、竹田及新園等地視導災後復原情形，慰勉第一線災防連絡官及輔導幹部的辛勞，肯定他們即時投入救災、守護鄉里的奉獻精神。
此次災害應變期間，南區後備指揮部及所屬單位共派遣119名災防連絡官進駐各級災害應變中心及地方政府，協助兵力申請與災情通報；各地輔導中心幹部也投入道路清淤、排除積水及環境整理等工作，協助地方加速復原。第四作戰區表示，將持續秉持「救災視同作戰」精神，與地方政府密切合作，全力守護民眾生命財產安全，協助災區早日恢復正常生活。
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