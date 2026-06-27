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▲官兵在深及腰際的積水中背負行動不便長者至安全場所。（圖／記者莊全成翻攝）

▲第四作戰區指揮官劉暐欣（左2）與南區後備指揮官王之聖（左1）前往屏東災區視導災後復原情形。（圖／記者莊全成翻攝）

▲新園鄉後備輔導中心幹部協同特戰空降中心救災官兵前往新園鄉港西村實施道路清掃作業。（圖／記者莊全成翻攝）

受米克拉颱風外圍環流及連日豪雨影響，南部地區多處傳出淹水災情，部分地區積水深及腰部，道路交通中斷，居民生活物資補給受阻。第四作戰區接獲任務後，立即派遣官兵徒步涉水沿路將飲用水、乾糧及生活必需品逐戶送達受困居民家中，及時補充民生物資，紓解民眾燃眉之急。救援過程中，官兵在深及腰際的積水中穩步前行，秉持「苦民所苦、急民所急」精神，克服惡劣環境，確保物資安全送達。居民接過物資時一句「辛苦了，謝謝你們」，成為官兵持續投入救災工作的最大鼓勵，也展現軍民攜手共度難關的深厚情誼。此外，南部地區後備指揮部也全力投入災害應變及災後復原工作，由少將指揮官王之聖陪同第四作戰區中將指揮官劉暐欣，前往屏東縣林邊、崁頂、竹田及新園等地視導災後復原情形，慰勉第一線災防連絡官及輔導幹部的辛勞，肯定他們即時投入救災、守護鄉里的奉獻精神。此次災害應變期間，南區後備指揮部及所屬單位共派遣119名災防連絡官進駐各級災害應變中心及地方政府，協助兵力申請與災情通報；各地輔導中心幹部也投入道路清淤、排除積水及環境整理等工作，協助地方加速復原。第四作戰區表示，將持續秉持「救災視同作戰」精神，與地方政府密切合作，全力守護民眾生命財產安全，協助災區早日恢復正常生活。