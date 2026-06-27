2026世界盃仍在如火如荼地進行中，而在賽事中，自由球攻防經常出現一名防守球員躺在人牆後方，特殊畫面讓不少觀眾好奇原因。一名網友近日觀看世界盃時就忍不住發文詢問「躺在地上的作用是什麼？」貼文曝光後，許多球迷解答，這是俗稱「臥佛」的防守戰術，主要是防止主罰球員利用人牆起跳瞬間，以貼地球鑽過空隙破門。這項戰術如今已廣泛運用於世界盃、歐冠等國際賽事，就連阿根廷球王梅西過去也曾親自躺在人牆後方協防，引發球迷熱議。
世界盃驚見球員躺地上？真實用途太聰明：防守神招
一名網友近日觀看世界盃賽事時發現，每當比賽出現自由球機會，除了防守方排出人牆之外，竟還有一名球員直接躺在人牆後方，畫面看起來相當突兀，因此忍不住發文詢問：「請問一下，這個球員躺在地上的作用是什麼？」
貼文曝光後，立刻釣出不少資深球迷解答，表示這其實是足球相當常見的防守戰術，俗稱「臥佛」，主要目的是防止主罰球員踢出貼地自由球，利用人牆起跳時下方空隙直接破門。「防貼地斬，有的人會踢平的，人牆都會跳起來，球剛好會從下面鑽過去」、「這招叫臥佛，避免球從下面射進球門」、「簡單來說自由球也有貼地的踢法，怕主罰球員真的貼地，因為人牆基本上會跳起來」、「人牆跳起的時候，有些聰明的球員會去射他們的空位，這個人會擋著」。
「臥佛」是什麼意思？戰術、做法一次看：連梅西都做過
事實上，這套防守方式正式名稱為「BBC防守」（Block By Caddy），也被稱作「臥佛」戰術。人牆則又稱為「籬笆戰術」，當攻方獲得直接或間接自由球時，防守方會安排一名或多名球員並肩站立，形成一道防線，封鎖傳球或射門路徑。而由於防守球員通常會在人牆前跳起阻擋高空球，因此腳下容易留下空隙，於是才衍生出安排一名球員躺在人牆後方的戰術，專門封堵貼地射門。
這項戰術最早可追溯至義大利足壇，之後逐漸受到各隊採用。2011年歐冠賽事中，國際米蘭對陣利物浦時，面對蘇亞雷斯獲得禁區外自由球機會，國際米蘭中場布羅佐維奇便躺在人牆後方，以身體阻擋貼地射門路線，也讓這種防守方式逐漸受到更多球隊重視。
所謂「臥佛」的核心概念，就是讓門將、人牆以及躺在後方的防守球員共同形成完整防線，除了封鎖貼地球路徑，也能干擾主罰球員的判斷，提高防守成功率。由於這項戰術相當仰賴全隊默契與協調，因此如今已成為歐冠、世界盃等國際大型賽事中十分常見的自由球防守方式。
值得一提的是，負責躺在人牆後方的球員沒有固定人選，就算是世界級球星也不例外。阿根廷球王梅西4年前效力巴黎聖日耳曼期間，在歐冠對戰曼城時，就曾於比賽尾聲防守自由球時直接躺在人牆後方，當起「臥佛」，畫面當時引發球迷熱烈討論，許多人大讚他完全沒有巨星架子的態度。
有趣的是，原PO貼文下方留言區中，還有不少網友歪樓笑稱，「隊長專屬的午睡時間」、「放大看，發現他躺在地上跟守門員聊天」、「基本上那個叫王者之臥 對球隊有特殊貢獻的人 可以躺在草皮的特殊休息時間。壓力比較沒那麼大」、「跑了10多分鐘，只是有點累想躺一下」、「有時候比賽太久，肚子餓了，可以跟教練申請趴在那邊啃草皮」。
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一名網友近日觀看世界盃賽事時發現，每當比賽出現自由球機會，除了防守方排出人牆之外，竟還有一名球員直接躺在人牆後方，畫面看起來相當突兀，因此忍不住發文詢問：「請問一下，這個球員躺在地上的作用是什麼？」
貼文曝光後，立刻釣出不少資深球迷解答，表示這其實是足球相當常見的防守戰術，俗稱「臥佛」，主要目的是防止主罰球員踢出貼地自由球，利用人牆起跳時下方空隙直接破門。「防貼地斬，有的人會踢平的，人牆都會跳起來，球剛好會從下面鑽過去」、「這招叫臥佛，避免球從下面射進球門」、「簡單來說自由球也有貼地的踢法，怕主罰球員真的貼地，因為人牆基本上會跳起來」、「人牆跳起的時候，有些聰明的球員會去射他們的空位，這個人會擋著」。
事實上，這套防守方式正式名稱為「BBC防守」（Block By Caddy），也被稱作「臥佛」戰術。人牆則又稱為「籬笆戰術」，當攻方獲得直接或間接自由球時，防守方會安排一名或多名球員並肩站立，形成一道防線，封鎖傳球或射門路徑。而由於防守球員通常會在人牆前跳起阻擋高空球，因此腳下容易留下空隙，於是才衍生出安排一名球員躺在人牆後方的戰術，專門封堵貼地射門。
這項戰術最早可追溯至義大利足壇，之後逐漸受到各隊採用。2011年歐冠賽事中，國際米蘭對陣利物浦時，面對蘇亞雷斯獲得禁區外自由球機會，國際米蘭中場布羅佐維奇便躺在人牆後方，以身體阻擋貼地射門路線，也讓這種防守方式逐漸受到更多球隊重視。
所謂「臥佛」的核心概念，就是讓門將、人牆以及躺在後方的防守球員共同形成完整防線，除了封鎖貼地球路徑，也能干擾主罰球員的判斷，提高防守成功率。由於這項戰術相當仰賴全隊默契與協調，因此如今已成為歐冠、世界盃等國際大型賽事中十分常見的自由球防守方式。
有趣的是，原PO貼文下方留言區中，還有不少網友歪樓笑稱，「隊長專屬的午睡時間」、「放大看，發現他躺在地上跟守門員聊天」、「基本上那個叫王者之臥 對球隊有特殊貢獻的人 可以躺在草皮的特殊休息時間。壓力比較沒那麼大」、「跑了10多分鐘，只是有點累想躺一下」、「有時候比賽太久，肚子餓了，可以跟教練申請趴在那邊啃草皮」。
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