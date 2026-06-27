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▲荷蘭籍遺跡探險家號郵輪駛抵花蓮港，花蓮港務分公司熱烈歡迎。(圖／台灣港務公司提供)

▲荷蘭籍遺跡探險家號(HERITAGE ADVENTURER)郵輪載著148位歐美籍遊客，駛抵花蓮港，靠泊花蓮港第23號碼頭，並到花蓮各景點，深度體驗在地山海之美的風情。(圖／台灣港務公司提供)

荷蘭籍遺跡探險家號(HERITAGE ADVENTURER)郵輪於今(27)日，載著148位歐美籍遊客，駛抵花蓮港，靠泊花蓮港第23號碼頭，並到花蓮各景點，深度體驗在地山海之美的風情，為在地觀光市場注入全新活力。台灣港務公司花蓮港務分公司總經理宋益進表示，荷蘭籍遺跡探險家號(HERITAGE ADVENTURER)郵輪總噸位達8378噸，船長124.0公尺、船寬17.0公尺、吃水深度為-5.0公尺，該船於1991年在芬蘭勞馬船廠匠心打造，擁有客輪中最高級別的1A Super破冰等級。宋益進說，荷蘭籍遺跡探險家號(HERITAGE ADVENTURER)郵輪在航海界赫赫有名，曾創下多項傳奇紀錄，包括成功抵達北極與南極的最北及最南端，並順利穿越艱難的西北航道與東北航道，船上更配備14艘橡皮艇，專為極地登陸與深度文化探索而設計，在國際高端旅遊市場上被冠以「極地探險貴婦」的美譽。宋益進並說，遺跡探險家號郵輪此趟為期19天的跨國探險航程自基隆啟航後，第一站便停靠花蓮，隨後將南下深入菲律賓的卡拉延島、迪維拉坎灣、波利略島、卡拉莫安、薩馬島、薄荷島及布卡斯格蘭德島，接著穿梭印尼的比通、哥倫打洛、西湖島、布魯島、班達內拉與凱基爾島，最終抵達澳洲達爾文。遺跡探險家號郵輪此次造訪花蓮港，是繼2023年與2025年造訪後，花蓮的絕美風光讓船方留下深刻印象，此次三度靠港，多數國際旅客均指名參訪名聞遐邇的太魯閣國家公園，一睹國際級峽谷的震撼景致。宋益進指出，花蓮港務分公司為接待這批遠道而來的高端旅客，全面做足準備，除了提供快捷優質的通關服務外，花蓮縣政府也請觀光大使志工進駐旅客中心，在現場提供流利的全英語旅遊諮詢，讓國際旅客一踏上花蓮土地，就能感受到台灣人最在地、最溫馨的待客之道。宋益進並指出，花蓮港務分公司未來將持續推動港區美化與通關效率優化，並積極與觀光署與地方政府合作，持續向各大國際郵輪品牌行銷花蓮，期盼吸引更多高端郵輪選擇花蓮作為靠泊首選，讓更多國際旅人走進花蓮的大山大海。