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家庭日回歸主題樂園 加發最高3.5萬元辛勤獎金

AI需求全面發酵 8吋成熟製程明年續缺貨

VSMC良率突破99% 力拚2027年首季量產

一廠產能預訂一空 二廠擴建審慎評估中

布局第三代半導體 GaN製程2027年拚貢獻營收

家庭日結合公益 捐贈120萬元助六大公益團體

晶圓代工大廠世界先進（5347）今（27）日舉行家庭日活動，董事長方略表示，AI需求已全面發酵，AI相關營收占比，帶動8吋及12吋成熟製程持續供不應求，預期2026年8吋晶圓代工市場仍將維持缺貨狀態。此外，新加坡子公司VSMC的12吋廠已於今年6月初成功產出首批40奈米晶片，測試良率超過99%，預計2027年第1季量產。由於第一座晶圓廠產能已幾乎全數被客戶預訂，公司正審慎評估啟動第二座晶圓廠規劃，以因應持續增加的客戶需求。世界先進27日於新竹六福村主題樂園舉辦家庭日活動，這也是睽違三年再次於主題樂園舉辦家庭日。今年活動延續每年規劃不同主題的傳統，透過樂園體驗鼓勵同仁與家人共享多元生活樂趣，促進家庭交流、凝聚團隊向心力。方略也宣布，今年將發放辛勤獎金，依同仁職務層級提供獎勵，金額約落在新台幣1萬元至3.5萬元之間。方略表示，AI應用帶動成熟製程需求已超乎市場原先預期，預期2026年8吋晶圓代工市場仍將維持供不應求、產能吃緊，多數台灣8吋晶圓廠接單情況都優於市場預期。他指出，「產能是缺的，但到底缺多少，很難講」，主要原因在於客戶提供的需求展望雖然很長，但景氣熱絡時仍可能出現重複下單（Double Booking）情況，因此公司目前仍以約三至五個月能見度進行營運規劃，維持審慎態度。方略指出，AI系統對低功耗、高效率及高度系統整合的需求快速提升，帶動電源管理IC（PMIC）、類比IC及工業控制晶片等成熟製程產品持續受惠，也是目前AI需求最主要的成長來源。除AI市場外，車用半導體歷經庫存修正後，也已恢復溫和成長，使成熟製程需求基礎更加穩固。談及新加坡布局，方略表示，VSMC 12吋廠於今年6月初產出首批40奈米晶片，測試良率超過99%。短短22個月內，從一片空地完成晶圓廠建置，並完成設備安裝、技術移轉及人才培育等重要驗證，品質與執行成果均達到標準，是一項重要里程碑。目前仍以2027年第1季量產為目標，但團隊也將持續努力，爭取提前量產。至於市場關注的新加坡第二座晶圓廠，方略坦言，目前一廠產能已被客戶預訂一空，確實有不少客戶提出更多產能需求，因此公司正認真評估啟動二廠規劃，但目前尚未正式定案，仍將依客戶需求及公司整體策略進行評估。他並指出，新加坡政府已預留二廠用地，土地並非問題，未來無論一廠或二廠，電源管理晶片都將是重要發展方向。除了矽晶圓代工外，世界先進也積極布局第三代半導體。方略透露，目前650V氮化鎵（GaN）製程已完成驗證，200V以下產品也已導入智慧電源系統應用並開始商業出貨，預期2027年可望開始對營收產生較明顯貢獻。此外，世界先進持續將家庭日活動結合公益關懷。今年由方略代表公司，捐贈中華民國腦性麻痺協會、博幼基金會、新竹市聲暉協會、藍天家園、國際兒童村及樂活育幼院等六家長期合作公益團體，合計新台幣120萬元，並邀請國際兒童村近20位青少年與兒童一同參與活動，讓家庭日除了是同仁與家人的年度盛會，也成為傳遞愛與關懷的重要平台。