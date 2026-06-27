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▲優格姐姐因蕁麻疹合併血管性水腫住院治療，26日更新病況，宣布取消下半年所有工作。她坦言鬼門關前走一遭後，更深刻體會健康比任何工作機會都重要。（圖／翻攝自IG@yogurtlin1010）

37歲前兒童節目主持人「優格姐姐」林姵君日前因蕁麻疹爆發合併血管性水腫，甚至一度過敏性休克昏倒，所幸弟弟第一時間施作CPR（心肺復甦術），經送醫急救後已無大礙，目前仍住院休養。她昨（26）日再度在IG更新病況，坦言已將下半年所有工作全部取消，直呼這次生病讓她深刻體會生命無常，「沒有健康的身體，我哪裡都去不了。」優格姐姐在社群平台發文透露，自己前一晚因身體不適整夜無法入睡，甚至還夢到熟悉的《英雄聯盟》（LOL）遊戲音效，笑說自己「變電競病房了」。不過她也感性表示，已經提早取消後半年的所有工作安排，每一個機會原本都是自己相當珍惜且期待的，但經歷這次嚴重病況後，更明白健康的重要性。優格姐姐坦言，這次蕁麻疹爆發對她而言，就像是身體強迫自己按下關機鍵，「鬼門關前走一趟後，更加意識到生命的無常，遠比任何工作機會還要珍貴。」她也透露，自己當時竟因一口氣喘不上來而昏倒，讓她感嘆，「我才37歲而已。」雖然十分熱愛每一份工作，但現階段仍決定放下，好好調養身體。她最後也向所有合作夥伴致歉，感謝大家的包容與體諒，對於臨時取消工作造成的不便深感抱歉，希望待身體恢復健康後，再重新回到工作崗位。優格姐姐25日曾透露，自己原本只是蕁麻疹發作，沒想到吃藥、打針後仍持續惡化，嘴唇、眼皮開始腫脹，最後更因合併血管性水腫導致過敏性休克，昏倒失去意識。她回憶，醒來時弟弟正一邊替她CPR，一邊焦急呼喊她的名字，直到救護人員抵達、戴上氧氣罩後才逐漸恢復意識。她也提醒民眾，若蕁麻疹合併嘴唇、眼皮腫脹，切勿輕忽，應盡速前往大醫院就醫觀察，以免延誤治療。