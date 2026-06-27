超商熟食服務又升級了！近期有網友發現，7-11悄悄推出現做便當，六款口味、價格自89元到130元，最低百元有找，且每日固定兩個時段「新鮮供應」，配菜還會每週做更換，搶攻上班族與外食族商機，引發網友討論「很便宜欸」、「也太方便了吧」、「排骨真的有在大塊」。
7-11賣現做熱便當！最便宜百元有找
根據萬人追蹤的IG美食帳號「1000cc_ig」分享，7-11開賣熱便當，主打每日現做直送門市，買完不用排隊微波就能熱騰騰享用，而他自己最愛鐵路特色便當，有整塊鹹香軟嫩的經典鐵路排骨，搭配菜脯、香腸、滷蛋、綠菜，吃起來完全就是經典台灣味。
目前7-11「開心食堂」熱便當共有6款口味，每日上午11點30分至下午2點，以及晚間5點30分到晚間8點限定販售，價值自89元到130元不等。新服務也引發討論，「以後開始賣房子我都不意外」、「台灣的小7要強到什麼地步」、「超商越來越全能了」、「排骨真的有在大塊」。
7-11表示，門市提供創新餐飲服務，自2018年起領先超商通路與餐飲品牌攜手開發現做熱食，「開心食堂」專區於辦公、醫院、學區等多種型態商圈引進當日現做直送餐盒，已於近百間門市販售，是許多上班族就近購買午餐的首選，炎炎夏日不必頂著烈日外出用餐！
熱賣品項像是經典古早味「鐵路特色便當(119元)」、小資族最愛銅板價「黑胡椒豬柳飯(89元)」等，主打方便省時。現做便當每日限時限量販售，亦可提前向門市預訂，官網可查詢「開心食堂」販售門市。
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根據萬人追蹤的IG美食帳號「1000cc_ig」分享，7-11開賣熱便當，主打每日現做直送門市，買完不用排隊微波就能熱騰騰享用，而他自己最愛鐵路特色便當，有整塊鹹香軟嫩的經典鐵路排骨，搭配菜脯、香腸、滷蛋、綠菜，吃起來完全就是經典台灣味。
目前7-11「開心食堂」熱便當共有6款口味，每日上午11點30分至下午2點，以及晚間5點30分到晚間8點限定販售，價值自89元到130元不等。新服務也引發討論，「以後開始賣房子我都不意外」、「台灣的小7要強到什麼地步」、「超商越來越全能了」、「排骨真的有在大塊」。
7-11表示，門市提供創新餐飲服務，自2018年起領先超商通路與餐飲品牌攜手開發現做熱食，「開心食堂」專區於辦公、醫院、學區等多種型態商圈引進當日現做直送餐盒，已於近百間門市販售，是許多上班族就近購買午餐的首選，炎炎夏日不必頂著烈日外出用餐！
熱賣品項像是經典古早味「鐵路特色便當(119元)」、小資族最愛銅板價「黑胡椒豬柳飯(89元)」等，主打方便省時。現做便當每日限時限量販售，亦可提前向門市預訂，官網可查詢「開心食堂」販售門市。