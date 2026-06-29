月底大紅包入帳，快刷存摺！根據勞保局行事曆，今（29）日密集發放4筆給付。其中最受矚目的勞保年金與勞退月退休金同時入帳，只要掌握請領祕技，退休雙薪月領破8萬2000元並非天方夜譚。不過這並非指單一特定幸運兒的特權，而是指廣大勞工只要在職涯中聰明運用「展延請領」與「自提6%」這雙層神人級領法，就能將兩大帳戶的退休金極大化。本文完整拆解今日入帳項目與年金升級攻略。
🟡 勞保年金是什麼？神人2招破5萬2最高
什麼是勞保年金：這是政府開辦的勞工保險保障，包含「老年年金」、「失能年金」和「遺屬年金」，其中一般退休勞工最普及領取的就是「老年年金」，屬於按月領取的社會保險終身俸。
領取資格與限制：勞工投保年資合計須滿15年，並達到法定請領年齡。特別注意，今年（2026年）起法定請領年齡上限已正式提高到65歲（51年次以後出生者一律須滿65歲才可領足額年金，若提前請領，每提早1年會減給4%）。
最高可以領多少：依據「加保期間最高60個月之平均月投保薪資」計算。全台目前極少數的「年金王」最高月領高達52,035元，能衝破5萬2000元大關的關鍵，就在於這名勞工擁有「超長年資」，且達到法定年齡後不急著領，啟動了「展延機制」（每延後1年多給4%，最多延後5年，即可強制讓年金多賺20%）。
🟡 勞退月領是什麼？他靠自提6%月退衝3萬元
什麼是勞退月領：這筆是俗稱的「勞退新制」退休金。由雇主每月強制幫勞工提繳不低於薪資6%到個人的專屬帳戶，屬於絕對不會破產的「個人專屬帳戶」，退休時勞保局會將專戶內累積的本金與歷年分紅收益，依平均餘命精算後按月撥款。
領取資格與限制：勞工年滿60歲即可提出申請。若實際工作提繳年資「滿15年以上」，可自由選擇要「月退休金」或「一次請領」；若年資未滿15年，則只能選擇一次請領。
如何領到超過3萬元：因為是個人專戶累積制，金額沒有絕對上限。一般勞工若只靠老闆提繳的6%很難突破，但神人級勞工會養成「自提6%」習慣，等於每個月投放雙倍資金入專戶，不僅能全額扣稅，還能享受勞退基金歷年的驚人分紅。投保級距高且長期自提的勞工，專戶累積往往可達數百萬元，精算下來平均每個月就能穩穩提領超過3萬元。
💡 月領破8萬元真相：
前述報導指的月領破80,000元，正是將上述兩大理財手段完美堆疊的成果。勞工只要在職時維持超長年資並堅持「自提6%」（讓勞退月領超3萬元），退休時再啟動「展延請領」（把勞保老年年金衝上最高5.2萬元）。當這兩筆錢在今日同時入帳，合計月領金額將輕鬆突破8.2萬元！這並非單一某個人的特殊福利，而是只要善用制度、人人都有機會達成的退休終極目標。
🟡 職災保險年金入帳 保障受傷勞工月領5萬元
這是什麼錢：配合《勞工職業災害保險及保護法》（災保法）推行，當勞工在執行職務時不幸遭遇職業災害，導致身體永久受損、喪失工作能力或死亡時，按月發給的失能或遺屬補償年金。
領取資格與限制：必須為遭遇職災、經醫師診斷為永久失能，且失能狀態被評估為「完全失能」、「嚴重失能」或「部分失能」，且失去返回職場能力者。
最高可以領多少：由於職災保險的投保薪資上限拉高至72,800元。若經判定為「完全失能」，可按平均月投保薪資的70%按月發給，最高可達50,960元；若家中有符合資格的配偶或子女，每一人可加發10%（最多加計20%），極致最高月領可衝上65,520元。
🟡 災保失能照護補助 重度職災月領固定1萬3
這是什麼錢：這是一筆專門提供給重度職災勞工的額外特殊照護津貼。考量到勞工因職災受重傷、日常生活已無法自理，勞保局特別加碼發放、用以減輕家庭看護負擔的照護補助。
領取資格與限制：職業災害保險之被保險人，其職災失能程度必須符合保險標準的「第1等級」或「第2等級」，且該項目的失能狀態列有「終身無工作能力」，並實際提出照護需求申請者。
最高可以領多少：此筆補助為固定定額制，隨著近年基本物價指數滾動調整，目前已調升為每月固定發給13,083元，最長核發年限為5年。
🟡 明日行事曆續發6筆 產檢假薪資國保年金到
刷完今天的四筆大紅包後，明天（6月30日）月底的最後一個工作天，勞保局也將接力下發最後6 筆民生重要給付與國保津貼，符合資格的民眾明天也別忘了再次刷存摺確認入帳：
產檢與陪產檢及陪產假薪資補助
國保身心障礙年金併計勞保年資
國民年金老年年金
國保喪葬給付
國保遺屬年金
國保身心障礙基本保證年金
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什麼是勞保年金：這是政府開辦的勞工保險保障，包含「老年年金」、「失能年金」和「遺屬年金」，其中一般退休勞工最普及領取的就是「老年年金」，屬於按月領取的社會保險終身俸。
領取資格與限制：勞工投保年資合計須滿15年，並達到法定請領年齡。特別注意，今年（2026年）起法定請領年齡上限已正式提高到65歲（51年次以後出生者一律須滿65歲才可領足額年金，若提前請領，每提早1年會減給4%）。
最高可以領多少：依據「加保期間最高60個月之平均月投保薪資」計算。全台目前極少數的「年金王」最高月領高達52,035元，能衝破5萬2000元大關的關鍵，就在於這名勞工擁有「超長年資」，且達到法定年齡後不急著領，啟動了「展延機制」（每延後1年多給4%，最多延後5年，即可強制讓年金多賺20%）。
什麼是勞退月領：這筆是俗稱的「勞退新制」退休金。由雇主每月強制幫勞工提繳不低於薪資6%到個人的專屬帳戶，屬於絕對不會破產的「個人專屬帳戶」，退休時勞保局會將專戶內累積的本金與歷年分紅收益，依平均餘命精算後按月撥款。
領取資格與限制：勞工年滿60歲即可提出申請。若實際工作提繳年資「滿15年以上」，可自由選擇要「月退休金」或「一次請領」；若年資未滿15年，則只能選擇一次請領。
如何領到超過3萬元：因為是個人專戶累積制，金額沒有絕對上限。一般勞工若只靠老闆提繳的6%很難突破，但神人級勞工會養成「自提6%」習慣，等於每個月投放雙倍資金入專戶，不僅能全額扣稅，還能享受勞退基金歷年的驚人分紅。投保級距高且長期自提的勞工，專戶累積往往可達數百萬元，精算下來平均每個月就能穩穩提領超過3萬元。
💡 月領破8萬元真相：
前述報導指的月領破80,000元，正是將上述兩大理財手段完美堆疊的成果。勞工只要在職時維持超長年資並堅持「自提6%」（讓勞退月領超3萬元），退休時再啟動「展延請領」（把勞保老年年金衝上最高5.2萬元）。當這兩筆錢在今日同時入帳，合計月領金額將輕鬆突破8.2萬元！這並非單一某個人的特殊福利，而是只要善用制度、人人都有機會達成的退休終極目標。
這是什麼錢：配合《勞工職業災害保險及保護法》（災保法）推行，當勞工在執行職務時不幸遭遇職業災害，導致身體永久受損、喪失工作能力或死亡時，按月發給的失能或遺屬補償年金。
領取資格與限制：必須為遭遇職災、經醫師診斷為永久失能，且失能狀態被評估為「完全失能」、「嚴重失能」或「部分失能」，且失去返回職場能力者。
最高可以領多少：由於職災保險的投保薪資上限拉高至72,800元。若經判定為「完全失能」，可按平均月投保薪資的70%按月發給，最高可達50,960元；若家中有符合資格的配偶或子女，每一人可加發10%（最多加計20%），極致最高月領可衝上65,520元。
這是什麼錢：這是一筆專門提供給重度職災勞工的額外特殊照護津貼。考量到勞工因職災受重傷、日常生活已無法自理，勞保局特別加碼發放、用以減輕家庭看護負擔的照護補助。
領取資格與限制：職業災害保險之被保險人，其職災失能程度必須符合保險標準的「第1等級」或「第2等級」，且該項目的失能狀態列有「終身無工作能力」，並實際提出照護需求申請者。
最高可以領多少：此筆補助為固定定額制，隨著近年基本物價指數滾動調整，目前已調升為每月固定發給13,083元，最長核發年限為5年。
刷完今天的四筆大紅包後，明天（6月30日）月底的最後一個工作天，勞保局也將接力下發最後6 筆民生重要給付與國保津貼，符合資格的民眾明天也別忘了再次刷存摺確認入帳：
產檢與陪產檢及陪產假薪資補助
國保身心障礙年金併計勞保年資
國民年金老年年金
國保喪葬給付
國保遺屬年金
國保身心障礙基本保證年金