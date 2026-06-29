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勞保年金是什麼？神人2招破5萬2最高

▲全台僅極少數人能達到的「勞保年金王」天花板，靠的是超長年資與延後請領的展延機制，最高月領可飆破5萬2000元。（示意圖／Gemini製圖／NOWNEWS監製）

勞退月領是什麼？他靠自提6%月退衝3萬元

▲勞退新制屬於絕對不會破產的個人專戶，勞工若養成「自提6%」習慣強迫儲蓄，退休後月退休金有望穩穩衝破3萬元。（示意圖／Gemini 製圖／NOWNEWS 監製）

職災保險年金入帳 保障受傷勞工月領5萬元

▲《災保法》大幅拉高保障，勞工若因職災不幸導致永久失能、喪失工作能力，經鑑定完全失能者，每月最高可領取50,960元津貼。（示意圖／Gemini 製圖／NOWNEWS 監製）

災保失能照護補助 重度職災月領固定1萬3

▲針對第1、2等級重度職災且日常生活無法自理的勞工，勞保局每月固定撥款13,083元照護補助，最長核發5年。（示意圖／記者徐銘穗攝）

明日行事曆續發6筆 產檢假薪資國保年金到

月底大紅包入帳，快刷存摺！根據勞保局行事曆，今（29）日密集發放4筆給付。其中最受矚目的勞保年金與勞退月退休金同時入帳，只要掌握請領祕技，退休雙薪月領破8萬2000元並非天方夜譚。不過這並非指單一特定幸運兒的特權，而是指廣大勞工只要在職涯中聰明運用「展延請領」與「自提6%」這雙層神人級領法，就能將兩大帳戶的退休金極大化。本文完整拆解今日入帳項目與年金升級攻略。：這是政府開辦的勞工保險保障，包含「老年年金」、「失能年金」和「遺屬年金」，其中一般退休勞工最普及領取的就是「老年年金」，屬於按月領取的社會保險終身俸。：勞工投保年資合計須滿15年，並達到法定請領年齡。特別注意，今年（2026年）起法定請領年齡上限已正式提高到65歲（51年次以後出生者一律須滿65歲才可領足額年金，若提前請領，每提早1年會減給4%）。：依據「加保期間最高60個月之平均月投保薪資」計算。全台目前極少數的「年金王」最高月領高達52,035元，能衝破5萬2000元大關的關鍵，就在於這名勞工擁有「」，且達到法定年齡後不急著領，啟動了「」（每延後1年多給4%，最多延後5年，即可強制讓年金多賺20%）。：這筆是俗稱的「勞退新制」退休金。由雇主每月強制幫勞工提繳不低於薪資6%到個人的專屬帳戶，屬於絕對不會破產的「個人專屬帳戶」，退休時勞保局會將專戶內累積的本金與歷年分紅收益，依平均餘命精算後按月撥款。：勞工年滿60歲即可提出申請。若實際工作提繳年資「滿15年以上」，可自由選擇要「月退休金」或「一次請領」；若年資未滿15年，則只能選擇一次請領。：因為是個人專戶累積制，金額沒有絕對上限。一般勞工若只靠老闆提繳的6%很難突破，但神人級勞工會養成「自提6%」習慣，等於每個月投放雙倍資金入專戶，不僅能全額扣稅，還能享受勞退基金歷年的驚人分紅。投保級距高且長期自提的勞工，專戶累積往往可達數百萬元，精算下來平均每個月就能穩穩提領超過3萬元。前述報導指的月領破80,000元，正是將上述兩大理財手段完美堆疊的成果。勞工只要在職時維持超長年資並堅持「自提6%」（讓勞退月領超3萬元），退休時再啟動「展延請領」（把勞保老年年金衝上最高5.2萬元）。當這兩筆錢在今日同時入帳，合計月領金額將輕鬆突破8.2萬元！這並非單一某個人的特殊福利，而是只要善用制度、人人都有機會達成的退休終極目標。這是什麼錢：配合《勞工職業災害保險及保護法》（災保法）推行，當勞工在執行職務時不幸遭遇職業災害，導致身體永久受損、喪失工作能力或死亡時，按月發給的失能或遺屬補償年金。：必須為遭遇職災、經醫師診斷為永久失能，且失能狀態被評估為「完全失能」、「嚴重失能」或「部分失能」，且失去返回職場能力者。：由於職災保險的投保薪資上限拉高至72,800元。若經判定為「完全失能」，可按平均月投保薪資的70%按月發給，最高可達50,960元；這是什麼錢：這是一筆專門提供給重度職災勞工的額外特殊照護津貼。考量到勞工因職災受重傷、日常生活已無法自理，勞保局特別加碼發放、用以減輕家庭看護負擔的照護補助。：職業災害保險之被保險人，其職災失能程度必須符合保險標準的「第1等級」或「第2等級」，且該項目的失能狀態列有「終身無工作能力」，並實際提出照護需求申請者。：此筆補助為固定定額制，隨著近年基本物價指數滾動調整，，最長核發年限為5年。刷完今天的四筆大紅包後，明天（6月30日）月底的最後一個工作天，勞保局也將接力下發最後6 筆民生重要給付與國保津貼，符合資格的民眾明天也別忘了再次刷存摺確認入帳：產檢與陪產檢及陪產假薪資補助國保身心障礙年金併計勞保年資國民年金老年年金國保喪葬給付國保遺屬年金國保身心障礙基本保證年金