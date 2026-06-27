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▲卓榮泰前往屏東視察治水工程，了解地方排水改善進度及淹水情形，強調中央將持續投入資源強化防洪韌性。（圖／屏東縣府提供）

▲周春米前往屏北地區九如、里港及鹽埔鄉勘災，實地走入魚塭、果園及農田了解災損狀況。（圖／屏東縣府提供）

連日豪雨造成屏東多處地區淹水及農業損失，行政院長卓榮泰今（27）日前往屏東視察治水工程及災損情形，屏東縣長周春米除向中央爭取加速推動治水建設外，也代表地方向行政院為受災民眾請命，建議比照凱米颱風補助標準，簡化申請流程，協助居民儘速恢復生活。院長卓榮泰現場宣布，淹水超過50公分住戶每戶補助2萬元，未達50公分補助1萬元；具營業事實及門牌之店家亦納入補助對象，家電受損另可申請1萬元補助。同時，農業部公告屏東縣農業天然災害現金救助採全品項辦理，並提供低利貸款，協助農民加速復耕復產。視察內埔鄉中林排水改善工程時，卓榮泰要求工程力拚於2029年汛期前完工，並強調中央將持續與地方合作推動治水計畫，降低淹水風險。他並指出，中央已投入包括凱米颱風後30億元治水經費、「4年1,000億元縣市管河川及排水改善計畫」85億元及前瞻基礎建設約76億元，累計約192億元，持續強化屏東治水韌性。針對農業災損，農業部除公告屏東及高雄適用全品項天然災害救助外，也研議對災情嚴重地區採免勘查認定，並針對重複受損案件合併認定，以減輕農民申請負擔。同時啟動技術服務團，協助病蟲害防治與復耕作業。周春米表示，縣府已完成多項治水規劃並陸續施工，也持續向中央爭取「4年1,000億元治水計畫」經費，加速工程推動，提升整體防洪能力。針對「0625超豪大雨」造成的農損，縣府已配合農業部從寬、從速、從簡辦理救助，並呼籲農民儘速向公所申報。此外，縣府也針對淹水災情啟動補助措施，原公告淹水50公分以上補助1萬5千元，並成功爭取中央比照凱米颱風加碼補助方案。周春米也進一步建議，應將50公分以下淹水住戶納入補助範圍，以回應基層民眾實際需求。縣府目前持續盤點災損情形，並與中央密切協調，加速各項復原資源到位，協助鄉親早日恢復正常生活。