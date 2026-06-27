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在野黨盼透過綁大選拉高投票率，中選會主委也說，「公投綁大選」已成必然趨勢，但這樣的言論引發民進黨立委批評，游盈隆是史上最差中選會主委。對此，國民黨團表示，要給游盈隆的直言不諱點個大大的讚，游盈隆上任後的表現，確實拿出了「說實話」的風骨，證明他心中有人民，而不是只有黨意，「王義川崩潰啥？」。「游盈隆說出大實話！公投綁大選是必然趨勢，王義川崩潰啥？」，國民黨團表示，游盈隆說了民進黨不敢面對的大實話，「公投綁大選是必然趨勢」，國民黨團表示，「必須為游盈隆教授的直言不諱點個大大的讚！」，這才是真正秉持「超然、公正、中立、客觀、專業」十字原則的知識份子。公投綁大選不僅能提高投票率、展現真正民意，更是落實直接民主、節省公帑的必然道路。結果「台灣國」立委王義川居然立刻崩潰，甚至怒轟游盈隆是「史上最差中選會主委」？國民黨團質疑，難道在民進黨眼裡，只要不合黨意、不願意當盲從的「綠友友」，就要被無情抹黑與攻擊嗎？王義川的崩潰，剛好反映出民進黨黨同伐異的醜態。國民黨團強調，藍白嚴格審查人事案，他們看的是「適合度」與「風骨」，這陣子民進黨不斷抹黑在野黨「惡意杯葛」人事案。但游盈隆的例子，狠狠打臉了民進黨的政治操作：1. 游盈隆從來都不是藍的：他一直以來都是民進黨籍、是綠營的前輩。2. 藍白依然讓他過：只要有專業、有風骨，在野黨絕對願意支持。3. 事實證明在野黨是對的：游盈隆上任後的表現，確實拿出了「說實話」的風骨，證明他心中有人民，而不是只有黨意。「如果賴政府未來的人事提名，都能像游盈隆一樣具備專業與風骨，何愁人事案不會過？」國民黨團再次強調，他們在立法院代表人民把關，絕對不是為了反對而反對。藍白審查人事案，唯一的標準就是「人選的適合度」與「不畏強權的風骨」。國民黨團說，如果賴清德政府只會天天塞一些像王義川這樣、一聽到實話就崩潰的政治酬庸、綠營打手，那就別怪在野黨為了捍衛國家體制，嚴格刪除、否決到底。請賴政府好好看看游盈隆的風骨，別再用意識形態凌駕專業，還給台灣一個真正中立、專業的政府人事。