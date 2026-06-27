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逝世一週後才被車站人員發現

澳洲雪梨市中心近日發生一起令人心碎的悲劇，一名32歲的尼泊爾留學生拉馬（Bikram Lama），因簽證失效流落街頭，不幸孤獨死在地鐵站旁的灌木叢中。最令人震驚與反思的是，在炎熱的天氣下，他的遺體在睡袋中靜靜躺了將近一週，期間有超過10萬名人流從旁經過，卻無一人察覺異狀，拉馬仿佛成了繁華市中心的一具「隱形屍體」。拉馬來自尼泊爾的貧困農村，2013年他的家人為了讓他能前往澳洲攻讀電腦科學，毅然決定賣掉家鄉高達900坪的耕地，換取昂貴的學費。背負著全家族翻身期盼的拉馬來到雪梨，卻迎頭撞上當地日益瘋狂的房租與物價暴漲。儘管拉馬試圖半工半讀，但澳洲政府對國際學生每兩週48小時的嚴格限工政策，讓他微薄的薪水根本無法應付基本開銷，更遑論昂貴的學費。出於強烈的自尊心，加上不願讓遠在故鄉的年邁父母操心，拉馬選擇獨自硬撐、切斷與家人的聯絡。2023年，他因無力支付續辦護照與學費的費用，導致學生簽證失效，正式淪為失去合法居留身分的「黑市人口」。無家可歸的拉馬隨後住進了雪梨聖詹姆斯（St James）火車站的行人隧道口。因為他生前總會在那裡溫柔地餵食鴿子，附近不少步履匆匆的上班族，曾親切地稱呼他為「鳥人（Birdman）」，卻從沒有人知道，這位外表樂觀的「鳥人」正面臨怎樣的絕境。2025年12月初，拉馬在無人知曉的角落悄然離世。直到一週後，火車站人員察覺異樣報警，才在灌木叢中發現他已嚴重腐敗、無法辨識的遺體，警方最終必須透過DNA、牙科紀錄與指紋的交叉比對，才能證實他的身分。遠在尼泊爾的母親得知噩耗後悲痛欲絕，但由於家境極度赤貧，家族甚至連將他遺體運回國辦理後事的費用都籌不出來。拉馬的遭遇並非個案，根據雪梨市府統計，市中心每五名流浪者中，就有一名是「非澳洲居民」。在澳洲現行的法律制度下，這群失去合法身分的非本國籍流浪者——不論是簽證失效的留學生、家暴受害的非法移民，還是尋求庇護者——都會被現有的社會福利網路完全排除。他們被嚴格禁止申請臨時避難所、社會住宅、緊急救濟金，甚至連公立醫院的常規醫療服務都無法使用。這種體制上的排斥，等同於剝奪了他們作為人最基本的生存權，將他們推向社會的死角。這起無名屍案隨後引發澳洲朝野與人權團體的震驚。雪梨市議會全體議員在會議上為拉馬默哀一分鐘。出席追悼會的獨立州議員悲痛地表示，已正式要求政府徹查這起事件，強烈敦促修改不合理的社福漏洞。為了不讓拉馬孤單地離去，大批雪梨市民、慈善團體以及當地尼泊爾社區，於2026年5月7日自發聚集在海德公園為他舉行追悼會。市民在草地上點起點點電子蠟燭，拉馬生前的朋友也來到現場彈結他唱歌送別。考慮到拉馬來自佛教國家，更有市民特別在現場為他旋轉起藏傳佛教的轉經輪，雙手合十，期盼這個被現代都市遺忘的靈魂能獲得安息。