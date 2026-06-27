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▲水利署官方最新即時水情通報截圖，宜蘭縣礁溪鄉已正式名列淹水一級警戒範圍。（圖／水利署網頁截圖）

▲最新雨量觀測站數據截圖顯示，淡江大學蘭陽校園時雨量高達66.5毫米，高居全縣降雨之冠。（圖／水利署網頁截圖）

暴雨突襲！經濟部水利署今（27）日下午5時最新即時水情通報。受到旺盛對流雲系移入影響，宜蘭縣正遭遇極為猛烈的短延時強降雨轟炸。其中溫泉觀光重鎮「礁溪鄉」雨勢最為驚人，已被水利署正式列入「淹水一級警戒」範圍。目前當地指標性測站時雨量已飆破 66.5 毫米，低窪道路與村落隨時可能出現積淹水災情，請當地鄉親務必嚴加防範！根據水利署最新防災動態，宜蘭縣局部地區因對流雲系引發的大雨傾盆，部分排水系統已達臨界點。：宜蘭縣礁溪鄉。：名列一級警戒代表該區域「部分低窪路段或村落目前可能正在淹水」，或「地方積水在未來 1 到 2 小時內可能無法宣洩」。請礁溪鄉居民，特別是身處低窪地區或歷年容易淹水路段的民眾，立刻架設防水閘門並將貴重物品移往高處；行經地下道或積水路段時，切勿強行通過。透過氣象署與水利署雨量觀測站最新數據統計，宜蘭縣內多處雨量站的累積雨勢正處於極速飆升狀態，以下為全縣前 5 大最猛烈降雨站點：淡江大學蘭陽校園（礁溪鄉）：時雨量高達 66.5 毫米，為全縣降雨最猛烈核心。五峰（礁溪鄉）：時雨量達 47.0 毫米。鶯子嶺（頭城鎮）：時雨量達 28.5 毫米。坪林石牌（頭城/坪林交界）：時雨量達 27.5 毫米。大礁溪（員山鄉）：時雨量達 24.5 毫米。相較於宜蘭平地與山區正被暴雨侵襲，中南部部分地區雖然同樣有局部陣雨，但根據智慧淹水感測器（如嘉義民雄鄉大崎村、鐵山里、嘉義大林鎮中林里樊厝社區、台南南區松安里保安宮旁、台南白河區甘宅保全戶等）最新回傳數據，目前積水深度皆暫時維持在 0 公分。不過由於北台灣對流雲系移動速度極快，水利署將持續動態監控全台水情。再次呼籲宜蘭礁溪、頭城一帶的民眾，大雨期間非必要請減少外出，並隨時留意最新的即時淹水通報。