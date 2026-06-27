（18:26更新 最新豪雨特報警戒範圍）中央氣象署今（27）日下午17時12分發布豪雨特報表示，因鋒面影響及對流雲系發展旺盛，全台易有短延時強降雨，今日宜蘭縣有局部大雨或豪雨，基隆、西半部地區及澎湖有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，連日降雨，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。
🟡大雨特報
📌影響時間：27日下午至27日晚上
📍豪雨：宜蘭縣
📍大雨：基隆市、北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、澎湖縣
「大規模劇烈豪雨」作業解除！氣象署曝未來一周雨期
中央氣象署表示，昨（25）日上午11時因應豪雨影響，啟動「較大規模或較劇烈豪雨加強預報作業」。隨著整體降雨逐漸減弱，已於今（26）日下午5時解除加強預報機制，恢復一般常態性豪雨預報作業。
不過氣象署提醒，今晚至深夜降雨仍集中在西半部，花東沿海雨勢也將逐步增強，不排除出現局部大雨，甚至短延時豪雨。明（27）日清晨至上午，在西南風與海陸風輻合作用下，南部仍有明顯降雨，局部地區仍可能出現短延時豪雨；隨著上午過後降雨逐漸趨緩，午後則受熱力作用影響，中部以北及花東地區降雨機率將再度提高。
至於未來一周天氣，周日西半部及東北部仍有局部短暫陣雨或雷雨，花東以多雲天氣為主，午後山區有局部雷陣雨；下周一南部全天仍有局部陣雨或雷雨，其他地區山區午後也須留意較劇烈降雨；下周二起太平洋高壓逐漸增強，各地將恢復多雲到晴的夏季型態，但午後仍有局部雷陣雨發展機會。
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📌影響時間：27日下午至27日晚上
📍豪雨：宜蘭縣
📍大雨：基隆市、北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、澎湖縣
中央氣象署表示，昨（25）日上午11時因應豪雨影響，啟動「較大規模或較劇烈豪雨加強預報作業」。隨著整體降雨逐漸減弱，已於今（26）日下午5時解除加強預報機制，恢復一般常態性豪雨預報作業。
不過氣象署提醒，今晚至深夜降雨仍集中在西半部，花東沿海雨勢也將逐步增強，不排除出現局部大雨，甚至短延時豪雨。明（27）日清晨至上午，在西南風與海陸風輻合作用下，南部仍有明顯降雨，局部地區仍可能出現短延時豪雨；隨著上午過後降雨逐漸趨緩，午後則受熱力作用影響，中部以北及花東地區降雨機率將再度提高。
至於未來一周天氣，周日西半部及東北部仍有局部短暫陣雨或雷雨，花東以多雲天氣為主，午後山區有局部雷陣雨；下周一南部全天仍有局部陣雨或雷雨，其他地區山區午後也須留意較劇烈降雨；下周二起太平洋高壓逐漸增強，各地將恢復多雲到晴的夏季型態，但午後仍有局部雷陣雨發展機會。