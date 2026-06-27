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▲蘇巧慧首場「水獺媽媽樂園」在板橋登場。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲蘇巧慧首場「水獺媽媽樂園」在板橋登場。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

暑假即將來臨，經營說故事給孩童聽的「水獺媽媽頻道」長達6年的民進黨新北市長候選人、立法委員蘇巧慧再次化身「水獺媽媽」，於今（27）日在新北市板橋第一運動場運動廣場舉辦「水獺媽媽樂園」親子活動。蘇巧慧表示，他在新北服務十年，最關心教育議題，這次他也推出六大福利政見與三大家庭照顧政見，未來不只將做「最懂家長的市長」，也會做「最懂孩子的市長」，打造更友善的育兒環境。蘇巧慧今在板橋所舉辦的水獺媽媽樂園，活動時間從早上9點至下午4點，於新北市板橋第一運動場運動廣場盛大舉辦，現場採免費入場，今日現場飄著綿綿細雨，但仍吸引超過千組親子參與，現場不但宛如大型粉絲見面會，有舞台演出、親子互動遊戲與餐車美食等活動環節，當水獺媽媽人偶出場時，更瞬間吸引全場小朋友目光，紛紛搶著和水獺媽媽擊掌，現場氣氛熱絡活潑。蘇巧慧表示，本次水獺媽媽樂園活動的核心主軸，是希望打造未來世代的孩子應具備的能力及素養，包含「認識自己」、「關心環境」、「資訊識讀」、「防災韌性」、「認識新北」等觀念，因此他和團隊攜手新北市醫師公會、綠色餐飲指南、台灣防災產業協會、枋橋文化協會、台灣智慧移動產業協會等團體，於活動現場擺設攤位，並將這些內容設計成有趣的互動裝置及遊戲，讓孩子可以邊玩邊學。蘇巧慧指出，本次水獺媽媽樂園活動以他的Podcast頻道「水獺媽媽巧巧話」為主題量身打造，因此活動現場不僅可以聽見「水獺媽媽」專屬主題曲，現場更可以看見三米高的大型水獺媽媽充氣偶首度現身，以及長達11公尺的LED投影牆，讓小朋友可以跟水獺媽媽賽跑比速度，他也將繪本立體化，讓小朋友彷彿真的走進水獺媽媽樂園，和立體繪本合照互動。蘇巧慧表示，為了讓小朋友們可以盡情放電，他和團隊同仁費盡心思準備各式闖關互動機台，活動現場也製作超大新北拼圖，讓爸爸媽媽可以帶著孩子們一同拼出對新北的城市願景。蘇巧慧也將豐富政見化身為可愛展覽，用小朋友的話說給孩子聽，「讓大小朋友有得看、有得玩更有得學」，除此之外，他也在活動現場親自公開第一波募款小物「水獺媽媽大小玩偶」、「水獺好友黏踢T」，讓大家可以把水獺媽媽穿出來，帶回家。蘇巧慧指出，很多孩子和家長認識他，是從「水獺媽媽巧巧話」頻道開始的，他從2020年開始透過Podcast說故事給孩子聽，6年來不間斷說了超過350集故事，陪伴大小朋友們度過無數的親子時光，從一開始不曉得聽眾在哪裡，到現在竟然能夠有這麼多「小水獺」粉絲站在她面前，有時候跑行程遇到他，還會衝出來抱著他說：「巧慧阿姨我有聽你的故事喔」，甚至有些小朋友還是用他在頻道中教過的台語進行對話，真的讓他非常感動。蘇巧慧說，透過今天的親子活動，也希望讓大家看見，如果有機會服務新北，他可以把一座城市變得多麼有趣，希望邀請所有家長和她一起打造一個更好的城市，今天板橋的活動只是第一場，接下來也會於7月4日在林口、7月18日在淡水、7月25日在汐止、8月2日在鶯歌、8月16日在中和、8月22日在土城等地巡迴舉辦，讓家長能夠利用週末，和小朋友一起度過難忘暑假。蘇巧慧指出，這個暑假，他會持續走遍新北各地，匯聚大家對新北的夢想，打造一座「水獺媽媽樂園」，也會繼續努力，做爸媽的神隊友。蘇巧慧強調，他在新北服務十年，這十年來他最關心教育議題，不但爭取新北班班有冷氣總經費40億元，在305所學校設置超過3萬台冷氣，也爭取到新北43所中小學操場、廁所等230項校園建設翻新，而今天活動所在的板橋，他更和立法委員張宏陸一同爭取板橋國家兒童未來館，由中央全額補助165億元。蘇巧慧表示，這次他也提出六大福利政見與三大家庭照顧政見，包含公立國中小學童營養午餐全面免費、6歲以下幼兒免費接種腸病毒、輪狀病毒疫苗、0到6歲孩童看醫生免門診和住院部分負擔、提高新生兒篩檢補助、開辦夜托與擴大臨托服務、改善人行空間、增設兒童避暑設施等內容，未來他不只將做「最懂家長的市長」，更會做「最懂孩子的市長」，一起打造更友善的育兒環境。