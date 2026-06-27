台南市政府今（27）日下午舉辦114學年度公私立國民中小學市長獎頒獎典禮第三場次，由市長黃偉哲頒發市長獎給來自24個行政區、共492位畢業生，並透過學生喜愛的「市長陪你拍」活動，與每位得獎學生留下充滿創意與溫度的合影，為畢業季留下難忘回憶。他鼓勵同學持續充實自己，或許未來台南、台灣的下一位蘇姿丰或黃仁勳，就在今天的畢業生之中。
黃偉哲致詞時首先關心學生昨天因豪雨停班停課的心情，並勉勵畢業生，人生就像天氣一樣，難免會遇到各種挑戰與變化，希望大家升上國中、高中、大學後，仍要記得老師的教導、家長的陪伴及同學間的情誼，也期許未來成為學弟妹學習的榜樣。
今天的「市長陪你拍」活動同樣創意十足，不少學生特地帶著自己擅長的才藝道具上台，包括單輪車、扯鈴、樂器等，也有人帶著親手製作的紀念品、海報、手拿板，或穿著自己喜愛的服裝、攜帶具有紀念意義的物品，或是擺出各種創意姿勢與市長合影。黃偉哲一一配合學生創意，留下許多別具特色、獨一無二的市長獎紀念照片，也讓頒獎典禮充滿歡笑與驚喜。
教育局長鄭新輝表示，市長獎涵蓋優學、語文、科技、藝術、體育、嘉行及勵志等七大類，不僅肯定學生學習成果，也鼓勵孩子在不同領域發展專長、展現自信。每位獲獎學生的優異表現，都是長期努力累積而來，也是師長悉心指導及家長一路陪伴的成果。教育局將持續營造多元適性的學習環境，支持學生依照興趣與能力發展，讓每一種努力都能被看見。
教育局表示，今年市長獎頒獎典禮共規劃6場次，其中原訂昨（26）日舉辦的第二場次因豪雨停班停課將延期辦理；國中場次則將於7月1日至7月3日分三場舉行，讓每位市長獎得主都能在畢業的重要時刻，留下珍貴且值得珍藏的回憶。
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教育局長鄭新輝表示，市長獎涵蓋優學、語文、科技、藝術、體育、嘉行及勵志等七大類，不僅肯定學生學習成果，也鼓勵孩子在不同領域發展專長、展現自信。每位獲獎學生的優異表現，都是長期努力累積而來，也是師長悉心指導及家長一路陪伴的成果。教育局將持續營造多元適性的學習環境，支持學生依照興趣與能力發展，讓每一種努力都能被看見。
教育局表示，今年市長獎頒獎典禮共規劃6場次，其中原訂昨（26）日舉辦的第二場次因豪雨停班停課將延期辦理；國中場次則將於7月1日至7月3日分三場舉行，讓每位市長獎得主都能在畢業的重要時刻，留下珍貴且值得珍藏的回憶。