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▲今天的「市長陪你拍」活動同樣創意十足，不少學生特地帶著自己擅長的才藝道具或是擺出各種創意姿勢與市長合影。黃偉哲一一配合學生創意。（圖／南市府提供）

▲學生們穿著自己喜愛的服裝、攜帶具有紀念意義的物品，或是擺出各種創意姿勢與市長黃偉哲合影。（圖／南市府提供）

台南市政府今（27）日下午舉辦114學年度公私立國民中小學市長獎頒獎典禮第三場次，由市長黃偉哲頒發市長獎給來自24個行政區、共492位畢業生，並透過學生喜愛的「市長陪你拍」活動，與每位得獎學生留下充滿創意與溫度的合影，為畢業季留下難忘回憶。他鼓勵同學持續充實自己，或許未來台南、台灣的下一位蘇姿丰或黃仁勳，就在今天的畢業生之中。黃偉哲致詞時首先關心學生昨天因豪雨停班停課的心情，並勉勵畢業生，人生就像天氣一樣，難免會遇到各種挑戰與變化，希望大家升上國中、高中、大學後，仍要記得老師的教導、家長的陪伴及同學間的情誼，也期許未來成為學弟妹學習的榜樣。今天的「市長陪你拍」活動同樣創意十足，不少學生特地帶著自己擅長的才藝道具上台，包括單輪車、扯鈴、樂器等，也有人帶著親手製作的紀念品、海報、手拿板，或穿著自己喜愛的服裝、攜帶具有紀念意義的物品，或是擺出各種創意姿勢與市長合影。黃偉哲一一配合學生創意，留下許多別具特色、獨一無二的市長獎紀念照片，也讓頒獎典禮充滿歡笑與驚喜。教育局長鄭新輝表示，市長獎涵蓋優學、語文、科技、藝術、體育、嘉行及勵志等七大類，不僅肯定學生學習成果，也鼓勵孩子在不同領域發展專長、展現自信。每位獲獎學生的優異表現，都是長期努力累積而來，也是師長悉心指導及家長一路陪伴的成果。教育局將持續營造多元適性的學習環境，支持學生依照興趣與能力發展，讓每一種努力都能被看見。教育局表示，今年市長獎頒獎典禮共規劃6場次，其中原訂昨（26）日舉辦的第二場次因豪雨停班停課將延期辦理；國中場次則將於7月1日至7月3日分三場舉行，讓每位市長獎得主都能在畢業的重要時刻，留下珍貴且值得珍藏的回憶。