中華職棒2026年下半季即將開打，今年各球團不只在球場上拚戰績，主題日更掀起一波「IP大戰」。富邦悍將攜手《進擊的巨人》、味全龍找來 hololive 與《HUNTER×HUNTER 獵人》、中信兄弟再度合作《鬼滅之刃》、女孩日聯名《飛天小女警》，以及樂天桃猿與 VTuber 團體 NIJISANJI 跨界合作、統一獅推出《超人力霸王》主題日，讓不少球迷直呼「今年根本是動漫季。」《NOWNEWS今日新聞》以下整理中職6隊下半季主題日，帶球迷一次掌握時間與亮點。
🟡 富邦悍將：《進擊的巨人》降臨新莊 守護城牆熱血開打
富邦悍將下半季共推出7檔主題日，其中最受矚目的就是8月22日至23日登場的《進擊的巨人》聯名主題日。悍將表示，超重量級IP《進擊的巨人》將正式來襲新莊城堡，兩日活動以「守護城牆」為概念，集結調查兵團與悍將小分隊共同迎戰，打造沉浸式球場氛圍。現場除了規劃主題視覺、限定互動橋段，也將推出多款粉絲必收的聯名商品，讓球迷一起熱血應援、守衛新莊城牆。
富邦悍將下半季主題日包括7月11日至12日「城堡密語」、7月28日至29日「Power Night」、8月1日至2日「虎道同盟」、8月8日至9日「旅行趣」、8月22日至23日《進擊的巨人》聯名主題日、9月5日至6日「XVIII悍將中學」，以及9月26日至28日「寵愛天使」。
🟡 味全龍：hololive、獵人雙重聯名 跨次元應援響徹球場
味全龍今年下半季主題日相當豐富，橫跨VTuber、動漫IP、流行音樂、日職聯名與美食品牌合作。其中人氣VTuber團體 hololive production 將再度與味全龍攜手，於7月4日至5日在天母棒球場、7月21日至22日在台北大巨蛋舉辦「hololive night」，集結JP組、EN組，打造四日限定的跨界應援盛典。
動漫迷最期待的《HUNTER×HUNTER 獵人》聯名主題日，則將於8月28日至30日、9月11日至13日在天母棒球場登場。味全龍表示，活動將帶來熟悉角色、經典元素與熱血應援氛圍，帶領球迷一同踏上冒險旅程。
味全龍下半季還有7月31日至8月2日「新光亞洲音樂祭」、8月5日向徐生明總教練致敬的「85forever」、8月14日至16日「王道銀行Beyond the Dragons Roar 龍星大樂」、8月19日至20日與日職球隊首度聯名的「鷹祭 SUMMER BOOST 2026」、9月8日至9日「達美樂世界風味季」，以及9月26日至27日「搖滾撞野球復古日」。
🟡 中信兄弟：飛天小女警登場 《鬼滅之刃》決戰無限城
中信兄弟下半季同樣端出兩大動漫IP。首先是8月15日至16日在台中洲際棒球場舉辦的女孩日，將與經典動畫《飛天小女警》聯名，主題為「守護你的星」，結合可愛、勇氣與力量，打造專屬B Star女孩日。
壓軸主題日則是9月18日至20日於台北大巨蛋登場的「中信兄弟X鬼滅之刃 決戰無限城」。兄弟表示，這次將把《鬼滅之刃》無限城戰場帶進大巨蛋，呼應鬼殺隊永不放棄的精神，也象徵球員在場上每一次守備、投球與逆境反擊。
中信兄弟下半季另有7月4日至5日「涼水祭 Bro’s Water Park」、7月25日至26日 AAPE X BROTHERS「TAICHUNG BROS CITY」、8月29日至30日「Let’s Race！洲際大獎賽」，以及9月5日至6日「好侍食品 Ya Haw! Eddy牛仔歷險記」。
🟡 樂天桃猿：NIJISANJI野球日登場 韓流、玩水、音樂主題接力
樂天桃猿下半季規劃八大主題日，從親子互動、韓流應援、夏日戲水到音樂盛宴都有。其中最受二次元粉絲關注的，就是9月11日至13日與VTuber團體 NIJISANJI 展開跨界聯名，舉辦「NIJISANJI野球日」，帶來「VTuber × 棒球」的全新魅力。
樂天桃猿下半季主題日由7月10日「靈魂繪師全猿參展」揭開序幕，接著7月11日至12日攜手桃園好農舉辦「水蜜桃趴」，7月24日至26日「辣年糕趴」移師台北大巨蛋，並邀請重量級K-pop巨星登台演出。
8月7日至9日則有「10號隊友玩水祭」，8月28日至30日「SINGDOME音樂電台」再度於台北大巨蛋開播，9月2日至3日「阿迷趴」向保家衛國的英雄致敬，最後由9月19日至20日「辣酷甜」主題日壓軸登場。
🟡 統一獅：《超人力霸王》前進主球場 光之英雄降臨
統一7-ELEVEn獅今年下半季主題日同樣從IP聯名打頭陣，7月11日至12日將於亞太成棒主球場舉辦《超人力霸王》聯名主題日。去年統一獅曾攜手《超人力霸王》在台北大巨蛋打造聯名活動，今年則首度前進亞太成棒主球場，並結合無人機展演、經典特攝元素與英雄登場橋段，打造特攝迷與棒球迷都能參與的夏日盛會。統一獅表示，超人力霸王狄奧與超人力霸王初代等經典角色將震撼現身，搭配熱血特攝劇演出，帶領大小朋友進入英雄宇宙。
統一獅下半季另有8月1日至2日「萊恩盈盈的夏日午茶派對」、8月15日至16日「第一次心動 First Crush」，以及9月5日至6日「台南城市－巷仔內的西拉雅」。
🟡 台鋼雄鷹：音樂、市集與球迷互動 六檔主題日接力登場
台鋼雄鷹下半季雖然沒有推出動漫或VTuber聯名，但仍安排六檔主題日，邀請球迷繼續進場「做伙拚」。7月4日至5日率先登場的是「Party鷹theUSA」，以美式棒球氛圍為主軸，7月25日至26日則是「Game Start 夏日女孩運動會」，由Wing Stars帶來青春能量與舞台演出。
8月8日至9日「鷹樂祭 做伙來高雄」將澄清湖棒球場化身音樂與棒球交會舞台，樂團、歌手、選手與Wing Stars輪番登場，8月22日至23日「鷹勇戰士」集結球迷穿上戰袍、支援台鋼雄鷹，9月12日至13日「皇鷹學院」搭上開學季，帶球迷重返青春校園時光，9月25日至27日則由「鷹JOY～」壓軸，主打享受比賽、表演與球場時刻。
🟡 中職6隊下半季動漫、VTuber 聯名整理
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富邦悍將下半季共推出7檔主題日，其中最受矚目的就是8月22日至23日登場的《進擊的巨人》聯名主題日。悍將表示，超重量級IP《進擊的巨人》將正式來襲新莊城堡，兩日活動以「守護城牆」為概念，集結調查兵團與悍將小分隊共同迎戰，打造沉浸式球場氛圍。現場除了規劃主題視覺、限定互動橋段，也將推出多款粉絲必收的聯名商品，讓球迷一起熱血應援、守衛新莊城牆。
🟡 味全龍：hololive、獵人雙重聯名 跨次元應援響徹球場
味全龍今年下半季主題日相當豐富，橫跨VTuber、動漫IP、流行音樂、日職聯名與美食品牌合作。其中人氣VTuber團體 hololive production 將再度與味全龍攜手，於7月4日至5日在天母棒球場、7月21日至22日在台北大巨蛋舉辦「hololive night」，集結JP組、EN組，打造四日限定的跨界應援盛典。
動漫迷最期待的《HUNTER×HUNTER 獵人》聯名主題日，則將於8月28日至30日、9月11日至13日在天母棒球場登場。味全龍表示，活動將帶來熟悉角色、經典元素與熱血應援氛圍，帶領球迷一同踏上冒險旅程。
🟡 中信兄弟：飛天小女警登場 《鬼滅之刃》決戰無限城
中信兄弟下半季同樣端出兩大動漫IP。首先是8月15日至16日在台中洲際棒球場舉辦的女孩日，將與經典動畫《飛天小女警》聯名，主題為「守護你的星」，結合可愛、勇氣與力量，打造專屬B Star女孩日。
壓軸主題日則是9月18日至20日於台北大巨蛋登場的「中信兄弟X鬼滅之刃 決戰無限城」。兄弟表示，這次將把《鬼滅之刃》無限城戰場帶進大巨蛋，呼應鬼殺隊永不放棄的精神，也象徵球員在場上每一次守備、投球與逆境反擊。
🟡 樂天桃猿：NIJISANJI野球日登場 韓流、玩水、音樂主題接力
樂天桃猿下半季規劃八大主題日，從親子互動、韓流應援、夏日戲水到音樂盛宴都有。其中最受二次元粉絲關注的，就是9月11日至13日與VTuber團體 NIJISANJI 展開跨界聯名，舉辦「NIJISANJI野球日」，帶來「VTuber × 棒球」的全新魅力。
樂天桃猿下半季主題日由7月10日「靈魂繪師全猿參展」揭開序幕，接著7月11日至12日攜手桃園好農舉辦「水蜜桃趴」，7月24日至26日「辣年糕趴」移師台北大巨蛋，並邀請重量級K-pop巨星登台演出。
🟡 統一獅：《超人力霸王》前進主球場 光之英雄降臨
統一7-ELEVEn獅今年下半季主題日同樣從IP聯名打頭陣，7月11日至12日將於亞太成棒主球場舉辦《超人力霸王》聯名主題日。去年統一獅曾攜手《超人力霸王》在台北大巨蛋打造聯名活動，今年則首度前進亞太成棒主球場，並結合無人機展演、經典特攝元素與英雄登場橋段，打造特攝迷與棒球迷都能參與的夏日盛會。統一獅表示，超人力霸王狄奧與超人力霸王初代等經典角色將震撼現身，搭配熱血特攝劇演出，帶領大小朋友進入英雄宇宙。
🟡 台鋼雄鷹：音樂、市集與球迷互動 六檔主題日接力登場
台鋼雄鷹下半季雖然沒有推出動漫或VTuber聯名，但仍安排六檔主題日，邀請球迷繼續進場「做伙拚」。7月4日至5日率先登場的是「Party鷹theUSA」，以美式棒球氛圍為主軸，7月25日至26日則是「Game Start 夏日女孩運動會」，由Wing Stars帶來青春能量與舞台演出。
8月8日至9日「鷹樂祭 做伙來高雄」將澄清湖棒球場化身音樂與棒球交會舞台，樂團、歌手、選手與Wing Stars輪番登場，8月22日至23日「鷹勇戰士」集結球迷穿上戰袍、支援台鋼雄鷹，9月12日至13日「皇鷹學院」搭上開學季，帶球迷重返青春校園時光，9月25日至27日則由「鷹JOY～」壓軸，主打享受比賽、表演與球場時刻。
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球團
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主題
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時間
|地點
|富邦悍將
|進擊的巨人
|8月22日至23日
|新莊棒球場
|味全龍
|hololive night
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7月4日至5日、7月21日至22日
|天母棒球場、台北大巨蛋
|味全龍
|HUNTER×HUNTER 獵人
|8月28日至30日、9月11日至13日
|天母棒球場
|中信兄弟
|飛天小女警
|8月15日至16日
|台中洲際棒球場
|中信兄弟
|鬼滅之刃
|9月18日至20日
|台北大巨蛋
|樂天桃猿
|NIJISANJI野球日
|9月11日至13日
|桃園棒球場
|統一獅
|超人力霸王
|7月11日至12日
|亞太成棒主球場