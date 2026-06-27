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網傳飛機駕駛員為中信銀行高層

中國北京第一高樓，總高528公尺的「中國尊」中信大廈，26日傍晚驚傳遭到小飛機撞擊，小飛機在撞擊後解體斷裂，大批殘骸砸向地面。由於事發在下班尖峰時段，現場許多民眾目擊到撞擊瞬間，但中國官方一直噤聲，直到隔了將近24小時後，才在今（27）日發出通報，稱事故造成1死13傷，唯一死者正是小飛機駕駛員。綜合媒體報導，朝陽區人民政府公布情況通報，「6月26日17時55分，在朝陽區東三環附近，一架單發雙座輕型運動航空器在飛行中碰撞一高層建築，機上僅駕駛員一人、已死亡，現場13人受傷。目前，受傷人員在全力救治中。相關情況正由主管部門進一步調查」。根據網傳說法，事故小飛機為中國國產的「阿若拉 SA60L」雙座輕型運動飛機，註冊編號為 B-12PP。該機隸屬於提供飛行培訓與空中遊覽服務的「東時雙悅（北京）通用航空」。而身亡的小飛機駕駛員，據傳為中信銀行金融及業務客戶管理部的總經理助理劉俊華，網傳劉俊華因為在一次交易損失慘重，決定開飛機撞向「中國尊」中信大廈。不過上訴說法目前無法證實，後續調查仍待相關部門澄清說明。