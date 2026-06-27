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▲今天的「顧健康、防詐騙講座」，宣導健康與自保觀念，活動以寓教於樂的互動方式讓大家練習「防跌、防騙」，盼帶動長輩「作伙顧身體也顧荷包」。（圖／市議員林智鴻辦公室提供）

▲「顧健康、防詐騙講座」活動，吸引近百名長者到場參加。（圖／市議員林智鴻辦公室提供）

高雄市議員林智鴻27日再度攜手在地警政單位、物治專家與三里長團隊，舉辦「顧健康、防詐騙講座」，宣導健康與自保觀念，吸引近百名長者到場參加，活動以寓教於樂的互動方式讓大家練習「防跌、防騙」，盼帶動長輩「作伙顧身體也顧荷包」。林智鴻也將攜手警政、衛政與里長們共組「關懷鐵三角」打造「安全、安心、安居」的「三好三安」願景。今天的活動從警察局防詐有獎徵答，到激似「韓劇歐巴」的小港醫院物理治療師吳宥緯帶動大家做操「對抗肌少症」，長輩們與林智鴻都玩得不亦樂乎、笑聲不斷，完全打破「健康、治安宣導」嚴肅刻板印象。一同與會的福誠里長許德發表示，去年底林智鴻舉辦講座，因應「北捷恐攻」攜手警方教導長輩自保防身，除獲地方好評，他在現場也感受議員團隊疼惜長者的用心，而此次續辦的活動成果他也十分肯定；福祥里長施聖俊指出，林智鴻的活動既創新又有意義，切合里民需要，一如他連續三年獲高督盟評鑑問政優質的認真；天興里長郭秉鑫認為，此次活動結合在地大醫院、市警局、知名房仲業者，從「防跌」到「防騙」都面面俱到，正如林智鴻問政從弱勢關懷、地方建設到城市外交都繳出亮眼成績單。林智鴻表示，高雄這些年基礎建設提升，經濟發展起飛，追求「好教育」與「好生活」將成為市政下階段重要課題，他會持續透過專業問政，反映地方需求，攜手警政、衛政與里長們共組「關懷鐵三角」，一起為鳳山與高雄「擊出三支安打，投出三顆好球」，精準實踐「好經濟、好教育、好生活」，打造「安全、安心、安居」的「三好三安」願景。他也預告將繼續在鳳山不同社區舉辦相關講座，讓「顧健康、防詐騙」成為守護基層的共同語言。