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▲「NAGOMI 」最受歡迎菜色之一就是有多樣且新鮮的現流造身。（圖／記者葉盛耀攝）

欣葉日本料理健康店 升級成「欣葉日本料理 彩膳楽亭」

▲欣葉日本料理健康店全面改裝，6月初以全新品牌概念「彩膳楽亭」亮相。（圖／記者葉盛耀攝）

晶華兩大buffet「栢麗廳」與「泰市場」推優惠餐券

▲台北晶華酒店「栢麗廳」的生魚片等海鮮菜色多樣且新鮮，最受到消費者歡迎。（圖／台北晶華提供）

欣葉集團公告，旗下的頂級日式料理buffet「NAGOMI」兩家分店，為持續維持餐飲品質並因應整體成本上漲，將於7月1日起調整餐價，上漲幅度100元至200元。欣葉餐飲集團旗下頂級日式料理buffet「NAGOMI」包含「NAGOMI中山本店」、「NAGOMI雅新光A8店」，將於7月1日起漲價，最高每人最多會增加200元。NAGOMI是欣葉國際餐飲2022年推出日本和食自助餐品牌，在餐檯上供應「先付」、「造身」、「壽司」、「燒物」、「揚物」、「強餚」、「炊合」、「煮物」、「食事」、「汁物」、「甘味」、「飲物」共12種類別。到「NAGOMI 」必吃的菜色是多樣的現流造身（生魚片），包含有海鱺、鮭魚、鮪魚、鰤魚、旗魚等生魚片；另也有現捏壽司，像是現做炙燒比目魚、炙燒干貝、炙燒鰤魚、炙燒星鰻、炙燒鮭魚及現做手捲等。更有許多精緻小缽料理、炸物等。▪️平日午餐：1380元→1480元， 漲幅為100元（7%）▪️平日晚餐：1580元→1780元， 漲幅達200元（13%）▪️周末例假日與特殊節日的午餐及晚餐：1780元→1980元， 漲幅皆為200元（11%）。同集團的欣葉日本料理健康店，則是剛於6月初改裝成全新概念店「彩膳楽亭」，升級重心以「旬味、發酵與層次」作為重點，主廚團隊大量運用日本發酵美學 -酒粕、味噌、鹽麴、柚子醋、昆布鹽等入菜，彩膳楽亭打破過往自助餐大份量製備的框架，主廚團隊以和食傳統五味「さ、し、す、せ、そ」為引，將旬味選材與職人技法融入餐檯之中，現也宣告7月起將取消下午茶時段。▪️平日午餐：1180元▪️平日晚餐：1380元▪️假日午餐：1580元▪️假日晚餐：1580元▪️下午茶時段同步取消，午餐餐期將至15：00。晶華酒店集團於官網推出年度餐券優惠，優惠日期即日起至8月3日，旗下兩大buffet栢麗廳與泰市場推出多款人氣餐券，今年更首度推出「單人套票10張組」系列商品，最優折扣為栢麗廳平日下午茶單人套票，10張一組特價8800元，約是68折優惠。其中的栢麗廳有平日下午茶單人套票10張一組特價8800元，約68折；平日午餐單人套票10張一組特價12800元，約69折。等於最低每人880元，就能吃到栢麗廳招牌的菜色包含新鮮生魚片、握壽司，以及旭蟹、三點蟹或松葉蟹腳，還有現煎牛小排、麵點等，依餐期菜色略有不同。