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台北市25日下大雨，造成內湖區大淹水，台北市長蔣萬安昨前往災區探視民眾並發放1萬元慰問金，但港湖在地議員何孟樺爆料，有4樓下來的居民「碰巧遇到蔣萬安」，也能領錢。對此，內湖區公所表示，當天滾動式登錄受災民冊，秉持從寬從優從速的原則發放慰問金，也都會核實發放。何孟樺今稱，昨天到受災區協助清理時，居民向她反映四樓下來的居民，碰巧碰到蔣萬安，居然也領到慰問金。但她今天到白石湖地區協助清理，居民卻完全不知道有慰問金可領。內湖區公所說明，截至目前受災戶計有313戶，已發放188戶，預計今天大致會發放完成，對訪視未遇的災民，區公所也會持續發放，所有受災戶都會收到慰問金。北市官員則解釋，受災民冊共有兩份，其中一份是根據已經照冊的逐戶去發，但現場碰到的到底是不是「對的人」，公所目前也沒辦法給答覆，不過現場發都有留聯繫方式，所以會再核實發放。