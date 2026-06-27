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▲蔡韋辰身高195公分，卻是球隊當家第4棒兼中外野手，與隊友站在一起直接高出一個頭。（圖／蔡韋辰提供）

▲蔡韋辰高二冬天開始專任打擊，通算高中時期敲出19支全壘打。（圖／蔡韋辰提供）

中華職棒37年新人選秀會將在6月29日登場，甫從日本日南學園畢業的重砲外野手蔡韋辰，已正式返台投入選秀。擁有190公分、105公斤高大身材的蔡韋辰，擊球初速高達168公里，就讀日南期間更扛起球隊當家第4棒兼中外野手重任，高校通算19轟，給對手如同「日南賈吉（Aaron Judge）」般的強烈壓迫感。過去他曾一度有機會以「育成選手」身份進軍日職，最終因生涯規劃的抉擇而擦身而過；今年返台挑戰中職，盼能一圓職棒夢、改善家計，減輕父母的負擔。蔡韋辰是2019年U12中華隊國手，國中就讀桃園光明國中，因為舅舅宋家豪在日職打球的經歷，讓他對赴日發展充滿憧憬，國中畢業後便決定當起「野球留學生」，前往日本宮崎縣的日南學園就讀。蔡韋辰透露，日南的球風非常傳統，雖然訓練量龐大，但球員的自主意識極高；團隊訓練的菜單只是基本，選手們私底下都會加練，這種扎實的環境反而讓他樂在其中。雖然高三時成為日南當家的第4棒，但蔡韋辰透露，高一、高二時他其實是球隊的主力投手，以「二刀流」形式出賽，當時還不是中心打者，沒投球時則負責守一壘。直到高二冬天，他因為右手傷勢，無奈離開投手丘。在教練建議下，他轉往外野發展，沒想到在養傷與苦練打擊的過程中，越打越有心得，進而萌生了「棄投從打」的念頭。專心改練打者的蔡韋辰下足苦功，高三時順利扛起球隊第4棒重任。此外，他的守備能力也受到肯定，成為球隊的當家中外野手。由於蔡韋辰擁有190公分、105公斤的高大強壯身材，守中外野時在場上格外顯眼，給予對手如同「日南賈吉（Aaron Judge）」般的強烈壓迫感。蔡韋辰也深知自己的體型在中外野極為罕見，「日本高校守中外野的通常都是瘦瘦的、或身材沒那麼高。但教練認為投手出身的臂力適合守中外野，加上希望我去多跑步練體能，就讓我去練。」去年夏天，蔡韋辰率領日南學園一路殺進夏季宮崎縣大會決賽，前8局還領先對手 1 分，可惜9局上遭到逆轉，最終以1分之差飲恨，無緣踏上甲子園夢想舞台。蔡韋辰在該場比賽繳出5支3、1分打點的「猛打賞」表現，含淚告別高中棒球生涯。憑藉著優異的身體素質與長打潛力，他在宮崎當地小有名氣，也成功吸引了日本職棒球探的目光。當時，有日職球隊有意以「育成選手」網羅蔡韋辰。然而，由於他也順利獲得了日本大學的公費資格，與家人討論後決定先升學。不過到大學環境考察後，他幾經思考，發現自己最渴望的終究還是挑戰職棒。可惜當時為時已晚，日職球團因確認他要就讀大學，已將他從網羅名單中移除，因此錯過了挑戰日職的機會。蔡韋辰坦言，錯過的當下確實有些小失望，但後來在網路上看到黃天賜、邱立璿等同儕投入中職選秀的影片，再度燃起了他的職棒夢，決定回台投入中職選秀。蔡韋辰說，投入選秀除了是圓自己的職棒夢，很大一部分也是希望能改善家計，讓父母不要再那麼辛苦。