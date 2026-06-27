2026年世界盃足球賽小組賽進入最後一天賽程，NOWnews運動中心推出的世足特別企劃《蛙貴的挑戰》也迎來小組賽最終回。神蛙「蛙貴」上一集成功命中法國擊敗挪威，累積16戰7勝9敗，命中率回升至43.75%。隨著32強淘汰賽即將展開，蛙貴也將迎來小組賽最後一次預測。第17集，蛙貴鎖定K組榜首之爭，由葡萄牙迎戰哥倫比亞，兩隊前兩輪皆展現強勁戰力，本場不僅攸關分組第一歸屬，更可能影響淘汰賽對戰籤表，因此備受球迷矚目，本場比賽蛙貴看好哥倫比亞勝出。
神蛙不挺C羅 看好哥倫比亞搶下關鍵勝利
葡萄牙將於台灣時間28日早上7點30分交手哥倫比亞，本場台灣運彩賽事編號1019，根據台灣運彩盤口資訊，葡萄牙獨贏賠率1.55，和局3.35，哥倫比亞勝出3.10。讓分盤部分，葡萄牙讓1球（0:1）賠率2.45，和局（葡萄牙剛好贏1球）3.50，哥倫比亞受讓1球1.65。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.60、小球1.85；3.5球盤則為大球2.45、小球1.30。
本集節目中，蛙貴再次進駐專屬的「兩棲足球神殿」，面對葡萄牙與哥倫比亞的焦點對決展開預測。經過一番觀察後，蛙貴最終停留在代表「客勝」的左水潭區，看好哥倫比亞能夠在正規90分鐘內擊敗葡萄牙，以勝利之姿挺進32強淘汰賽。
41歲的葡萄牙隊長C羅（Cristiano Ronaldo）本屆世界盃依舊展現頂級球星價值，不僅持續刷新個人紀錄，也率領葡萄牙一路保持競爭力；哥倫比亞同樣狀態火熱，攻守表現均衡，具備與歐洲強權抗衡的本錢。面對這場勢均力敵的強強對決，蛙貴最終選擇站在哥倫比亞這一邊。
小組賽最終回 蛙貴再拚冷門劇本？
根據《蛙貴的挑戰》遊戲規則，「兩棲足球神殿」分為左水潭區、金蛙球門區及右水潭區，分別代表客勝、和局與主勝三種賽果。蛙貴最後停留的位置，就是牠對該場比賽結果的預測答案。
目前蛙貴累積16戰7勝9敗，命中率43.75%，雖然整體勝率仍未突破五成，但近期逐漸找回手感。這場葡萄牙與哥倫比亞的榜首大戰，不僅是小組賽最後一場預測，也將成為蛙貴挑戰淘汰賽前的重要測試。
隨著世界盃正式進入一戰定生死的32強淘汰賽，《蛙貴的挑戰》也將邁入全新篇章。究竟蛙貴能否用小組賽最終戰成功命中冷門劇本，帶著勝利氣勢前進淘汰賽，球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群頻道，一同見證神蛙的世界盃預測之旅。
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葡萄牙將於台灣時間28日早上7點30分交手哥倫比亞，本場台灣運彩賽事編號1019，根據台灣運彩盤口資訊，葡萄牙獨贏賠率1.55，和局3.35，哥倫比亞勝出3.10。讓分盤部分，葡萄牙讓1球（0:1）賠率2.45，和局（葡萄牙剛好贏1球）3.50，哥倫比亞受讓1球1.65。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.60、小球1.85；3.5球盤則為大球2.45、小球1.30。
本集節目中，蛙貴再次進駐專屬的「兩棲足球神殿」，面對葡萄牙與哥倫比亞的焦點對決展開預測。經過一番觀察後，蛙貴最終停留在代表「客勝」的左水潭區，看好哥倫比亞能夠在正規90分鐘內擊敗葡萄牙，以勝利之姿挺進32強淘汰賽。
41歲的葡萄牙隊長C羅（Cristiano Ronaldo）本屆世界盃依舊展現頂級球星價值，不僅持續刷新個人紀錄，也率領葡萄牙一路保持競爭力；哥倫比亞同樣狀態火熱，攻守表現均衡，具備與歐洲強權抗衡的本錢。面對這場勢均力敵的強強對決，蛙貴最終選擇站在哥倫比亞這一邊。
根據《蛙貴的挑戰》遊戲規則，「兩棲足球神殿」分為左水潭區、金蛙球門區及右水潭區，分別代表客勝、和局與主勝三種賽果。蛙貴最後停留的位置，就是牠對該場比賽結果的預測答案。
目前蛙貴累積16戰7勝9敗，命中率43.75%，雖然整體勝率仍未突破五成，但近期逐漸找回手感。這場葡萄牙與哥倫比亞的榜首大戰，不僅是小組賽最後一場預測，也將成為蛙貴挑戰淘汰賽前的重要測試。
隨著世界盃正式進入一戰定生死的32強淘汰賽，《蛙貴的挑戰》也將邁入全新篇章。究竟蛙貴能否用小組賽最終戰成功命中冷門劇本，帶著勝利氣勢前進淘汰賽，球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群頻道，一同見證神蛙的世界盃預測之旅。
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