（更新時間19:50 新增大雷雨警戒區域）

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▲氣象署18:32發布最新大雷雨即時訊息，台南市、高雄市、屏東縣列入陸上警戒，雨彈將狂炸至19:32。（圖／氣象署）

南部鄉親下班用路請特別注意，極端劇烈天氣夜襲！中央氣象署於今（27）日晚間 18:32 發布最新緊要災害性天氣通報。由於對流雲系在南部上空極速發展，強烈雷雨胞正迎面突襲南台灣。官方已正式祭出「大雷雨即時訊息」，預計猛烈雨勢將一路狂轟至晚間，警戒範圍涵蓋宜蘭、台南、高雄與屏東，請民眾嚴防強降雨及劇烈雷擊。高雄市：林園區、大寮區、大樹區、鳥松區屏東縣：屏東市、潮州鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、鹽埔鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新園鄉、崁頂鄉宜蘭縣：羅東鎮、員山鄉、冬山鄉、五結鄉、三星鄉、大同鄉、南澳鄉根據中央氣象署傍晚 18:32 發布的最新氣象監測，結構相當紮實的對流雨帶已全面移入南部平地與山區，並拉響陸上警報。陸上警戒範圍：臺南市、高雄市、屏東縣。沿海警戒區域：本次通報暫無沿海海面警戒。劇烈天氣防範重點：警戒區域內目前正有嚴重的「短延時強降雨」猛烈發生。氣象署嚴正警告，此波對流伴隨極為強烈的陣風、密集閃電與劇烈落雷。受到暴雨衝擊，室外能見度已大幅驟降，請高屏與台南地區的民眾在夜間外出、通勤時務必放慢車速。除了防範瞬間大雨，由於正值入夜視線不良期間，氣象署特別列出以下防汛與防災核心指引，提醒南部鄉親不可掉以輕心：慎防溪水暴漲：山區與中下游河川流域可能因短延時豪雨引發局部山洪，沿線居民或附近民眾請立刻遠離河床與溪流區域，避免發生受困危險。嚴防道路積淹水：強降雨可能導致城鄉排水系統宣洩不及，低窪地區、地下道與歷年易淹水路段極易出現積水，行經積水較深路段時切勿強行通過。注意雷擊危害：入夜對流旺盛，戶外落雷密集，請民眾盡量待在室內建築物中，並關緊門窗，行進間切勿在高大樹木或鐵塔旁逗留。氣象署強調，由於對流雲系移動充滿不確定性，後續不排除有延長或擴大警戒範圍之可能，《NOWnews今日新聞》將持續為您追蹤南部最新水情動態。