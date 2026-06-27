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2026世界盃G組小組賽，伊朗隊在西雅圖以1：1逼平埃及隊，雖以積分3分位列分組第三，但因最後時刻絕殺球遭VAR判罰越位沒收，錯失直接晉級的機會，目前陷入必須等待其他組別賽果的焦慮中。賽後，伊朗隊全員情緒激動，隊長塔雷米（Mehdi Taremi）不僅公開抨擊FIFA與主辦國美國的惡劣行徑，球隊更在更衣室留下一張長達231字的親筆紙條，控訴這是一場充滿政治偏見與災難性的世界盃。伊朗總教練加萊諾伊（Amir Ghalenoei）與球員塔雷米在賽後記者會上憤怒指控，伊朗隊在本屆賽事中遭受了極不公平的對待。由於地緣政治緊張，伊朗隊被迫將基地設在墨西哥提華納，每場比賽都必須在賽前最後一刻才獲准進入美國，賽後又被迫立即飛回墨西哥，頻繁的飛行與缺乏適應時間嚴重影響了球員的生理恢復。塔雷米說：「我們從一開始就一直抱怨這些問題，這簡直是一場災難。FIFA主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）第一場比賽後走進更衣室說會解決一切，但事實上，FIFA什麼都沒做。我不知道是誰在針對我們，是美國？還是FIFA？沒人想幫助我們，這根本不公平。」後衛雷扎伊安（Ramin Rezaeian ）則在鏡頭前痛哭，「們今天是否死去都無所謂，我們只希望我們的人民幸福。伊朗人民，我們愛你們，我只能說聲對不起。我不知道自己為什麼這麼倒楣；我希望我們能晉級，這樣人民的心情就能好起來。伊朗人民，我們非常愛你們，請原諒我們。」比賽結束後，伊朗隊未在更衣室留下垃圾，卻留下了一張震撼足壇的231字紙條。信中字字泣血，將足球比賽提升至國家尊嚴的高度：「我們來自伊朗……這片土地數千年來，始終將榮譽置於勝負之上。於我們而言，足球不只是一場追逐比分的較量，更是一次品格的試煉。積分或許能透過種種手段爭取，但尊重千金難換。一支球隊或許能從小組賽突圍，可唯有秉持公平與榮譽，才能在歷史面前昂首挺立。公平競賽從不止是足球規則裡的一行條文，它是這項運動的靈魂。感謝西雅圖給予我們的盛情款待。也要感謝所有伊朗同胞……你們傾盡熱忱、放聲吶喊，將全部身心獻給祖國伊朗。伊朗，永遠傲然挺立。」補時階段，伊朗球員哈利扎德（Shoja Khalilzadeh）原以為踢進了隊史最重要的絕殺進球，卻在長達數分鐘的VAR檢視後，因毫釐之差的越位被取消。這項判決成為伊朗怒火的引爆點，球員們認為在政治壓力與惡劣物流安排下，FIFA的技術介入成為壓垮他們的最後稻草。不過從畫面上來看，伊朗球員確實越位在先，他的一隻腳，是否越位取決於當下球員與球門之間是否有至少兩位防守球員，而透過VAR伊朗的一支腳以些微差距越過了。儘管目前伊朗仍有機會以「最佳第三名」身份晉級，但塔雷米與加萊諾伊的告白，讓這次伊朗這次的世足之旅不再只關乎足球。他們留下的這份宣言，已在國際媒體間廣為流傳，討論著在西雅圖發生的這場賽事。