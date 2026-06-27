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▲陳其邁指出，高市府將持續建請行政院與經濟部水利署大力的支持區域排水改善計畫，期盼攜手建構更完善的城市防洪網。（圖／高市府提供）

▲ 市長陳其邁陪同行政院長卓榮泰視察美濃地區木瓜災損情形，農業部已將高雄市全區全品項納入救助範圍，給予農民最即時的協助。（圖／高市府提供）

高雄市長陳其邁今（27）日陪同行政院長卓榮泰視察典寶溪白米滯洪池與美濃地區木瓜災損情形 ，同時感謝中央對高雄治水建設與農損救助的全力支持，高市府也將作為農民最強韌的後盾，全力協助地方攜手度過難關。市府將持續建請行政院與經濟部水利署大力的支持區域排水改善計畫，期盼攜手建構更完善的城市防洪網。陳其邁指出，河川治理必須在土地資源有限的情況下，建立系統性的因應機制，以面對未來極端氣候的挑戰，他進一步分析，典寶溪與大遼排水兩條幹道鄰近未來的白埔園區，隨著該區域與橋頭、楠梓等地的加速融合，周邊防護人口密度正急劇攀升，治水工作具備強烈迫切性，市府將持續建請行政院與經濟部水利署大力的支持區域排水改善計畫，期盼攜手建構更完善的城市防洪網。卓揆肯定陳其邁市與水利署推動之滯洪池觀念，除發揮休閒、美化效益，更透過提高抽排效率一次當兩次用，大幅發揮治水加倍效果。卓揆表示，中央積極投入資源，高雄地區除前瞻基礎建設編列將近79億元外，歷年加計凱米颱風25億元及本次60餘億元，累計已挹注逾100億元以上經費，期盼中央與地方基層密切合作，加速解決淹水問題，建立與大自然共處共榮之安居樂業環境。水利局表示，凱米風災後針對典寶溪集水區已投入約14億經費執行相關工程改善。除了為白米、劉厝滯洪池進行擴容作業，同時也加高典寶溪及大遼排水護岸，大幅提升滯洪量，因此在近期豪大雨期間沒有發生溢堤事件。另外，為因應短延時強降雨快速變化之極端氣候事件，未來擬規劃劉厝、白米、芋寮三座滯洪池增設動力抽排設施，包含抽水站與閘門改建，並整合智慧監測系統與AI輔助操作技術，增加二次滯洪空間的運用彈性，建立多滯洪池聯合調控機制。此外，針對農業災損部分，陳其邁指出，截至今日上午12時為止，高雄市初步估計農產業災損已達約4,582萬元，由於木瓜等作物屬於延遲性災損，高市府建請農業部專家會議加速審定，盡量以免現勘標準辦理，以利農民盡速恢復農業生產。他並呼籲，受災農民可利用拍照存證或與在地區公所聯絡，透過免除現勘程序來加速獲得救助補助，同時他亦指示各區公所及農業局全力動員，協助農民完備災損申報程序，確保救助金精準、快速發放。卓揆也表示，米克拉颱風帶來充沛雨量造成農損 ，農業部已即刻宣布高雄市與屏東縣全品項納入天然災害現金補助及低利貸款 ，針對已達氣候參數標準者，將採免現勘方式降低行政負擔 。另針對普遍性嚴重受損但未達參數者，亦將請專家會議從優納入免現勘 ，政府將秉持「從簡、從優、從速」原則，用全力、最快速度補足農民損失與改善淹水地區補助 。