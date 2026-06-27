米克拉颱風外圍環流與鋒面帶來豪雨，新竹竹北豆子埔溪昨（26）日水位暴漲，兩頭被視為當地吉祥物的水牛受困滾滾泥流，幾乎滅頂，只剩牛頭與牛角露出水面，驚險畫面引發網友關注。經民眾通報後，動保所、消防與民間救援團隊聯手搶救，歷經數小時終於順利將兩頭水牛救上岸。飼主家人隨後也出面發聲表示，水牛是父親生前最珍惜的心頭肉，未來不會出售，只希望替牠們找到合適的安養場所。
竹北豆子埔溪暴漲！水牛幾乎滅頂 歷經波折成功脫困
有民眾昨日下午目擊，原本平穩的豆子埔溪因豪雨瞬間變成滾滾黃泥水，溪水暴漲幾乎吞沒兩頭水牛。畫面中可見，牠們只能不斷抬高頭部、露出鼻孔換氣，同時持續划水尋找能站穩的位置，其中一頭體力明顯下降，多次沉入水中後又勉強浮起。目擊者直言，當時情況相當危急，若再拖延恐怕就會遭洪流沖走。
新竹縣動物保護防疫所表示，下午2時許接獲通報後立即派員前往現場，並協調吊車業者投入救援。參與行動的新竹縣流浪動物珍愛協會指出，救援初期困難重重，水牛早已被急流沖離原地超過百公尺。
工作人員先利用吊車及繩索固定牛腳，但因牛隻體型龐大、力氣驚人，一度無法順利拉回。最後在現場民眾協助下，由動保所獸醫親自下水固定繩索，才成功將其中一頭水牛吊掛救上岸。
另一頭水牛則因天色漸暗，加上現場環境不利作業，救援團隊先引導牠移往地勢較高、水流較緩的位置暫時安置，飼主隨後於深夜自行將牛帶回。動保團體也證實，兩頭水牛目前都已平安返家。
水牛未來動向曝光！飼主家人：爸爸的心頭肉、不會出售
針對外界關心水牛後續狀況，飼主家人今日出面說明，目前兩頭水牛都已返家，但暫時安置地點靠近馬路，希望民眾不要擅自靠近、觸摸或丟食物，以免發生危險，「小隻的天生脾氣不好，怕生，容易受到驚嚇」。
家人也透露，這兩頭水牛其實是一對兄弟，父親生前投入大量心力照顧牠們，視如心頭肉。父親過世後，家人一直希望延續他的心願，也持續尋找適合讓水牛安養終老的場所，未來將更加積極媒合相關安置機構，「我們不會賣，只會更盡快的找到適合他們養老的地方」。
水牛有必要救援嗎？動保團體：會游泳不代表沒有生命危險
面對部分民眾質疑水牛本來就會游泳，是否真的有救援必要，新竹縣流浪動物珍愛協會也透過社群平台回應，強調「會游泳」與「安全」完全是兩回事。
協會指出，當時水牛並非自行下水活動，而是遭暴漲溪水沖離原本棲息地。長時間受困急流不僅會快速耗盡體力，河床濕滑、地形落差及持續強勁水流，都可能造成撞擊、受傷，甚至溺水滅頂。因此，每一次救援都是經過現場數小時評估，在確認動物生命確實受到威脅後，才決定介入執行救援。
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有民眾昨日下午目擊，原本平穩的豆子埔溪因豪雨瞬間變成滾滾黃泥水，溪水暴漲幾乎吞沒兩頭水牛。畫面中可見，牠們只能不斷抬高頭部、露出鼻孔換氣，同時持續划水尋找能站穩的位置，其中一頭體力明顯下降，多次沉入水中後又勉強浮起。目擊者直言，當時情況相當危急，若再拖延恐怕就會遭洪流沖走。
新竹縣動物保護防疫所表示，下午2時許接獲通報後立即派員前往現場，並協調吊車業者投入救援。參與行動的新竹縣流浪動物珍愛協會指出，救援初期困難重重，水牛早已被急流沖離原地超過百公尺。
另一頭水牛則因天色漸暗，加上現場環境不利作業，救援團隊先引導牠移往地勢較高、水流較緩的位置暫時安置，飼主隨後於深夜自行將牛帶回。動保團體也證實，兩頭水牛目前都已平安返家。
水牛未來動向曝光！飼主家人：爸爸的心頭肉、不會出售
針對外界關心水牛後續狀況，飼主家人今日出面說明，目前兩頭水牛都已返家，但暫時安置地點靠近馬路，希望民眾不要擅自靠近、觸摸或丟食物，以免發生危險，「小隻的天生脾氣不好，怕生，容易受到驚嚇」。
家人也透露，這兩頭水牛其實是一對兄弟，父親生前投入大量心力照顧牠們，視如心頭肉。父親過世後，家人一直希望延續他的心願，也持續尋找適合讓水牛安養終老的場所，未來將更加積極媒合相關安置機構，「我們不會賣，只會更盡快的找到適合他們養老的地方」。
水牛有必要救援嗎？動保團體：會游泳不代表沒有生命危險
面對部分民眾質疑水牛本來就會游泳，是否真的有救援必要，新竹縣流浪動物珍愛協會也透過社群平台回應，強調「會游泳」與「安全」完全是兩回事。
協會指出，當時水牛並非自行下水活動，而是遭暴漲溪水沖離原本棲息地。長時間受困急流不僅會快速耗盡體力，河床濕滑、地形落差及持續強勁水流，都可能造成撞擊、受傷，甚至溺水滅頂。因此，每一次救援都是經過現場數小時評估，在確認動物生命確實受到威脅後，才決定介入執行救援。