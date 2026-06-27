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北京最高樓「中國尊」中信大廈遭小型飛機撞擊事件持續延燒，外界關注焦點已從意外事故轉向更驚人的方向——涉案飛機駕駛疑為中信銀行一名女性高管，傳聞指她因一筆交易造成重大損失後情緒失控，蓄意駕機衝撞其所屬公司辦公大樓。然而中國官方至今對事件全面封鎖，事故原因、駕駛身分與真實動機均未公開，整起事件蒙上神秘面紗。根據網路流傳影片，事故發生於傍晚時分，一架小型飛機高速撞向北京中信大廈，高樓部分玻璃帷幕當場遭撞毀，碎片從高空墜落，地面一度出現火勢與濃煙。由於中信大廈是北京最具代表性的地標建築之一，樓高528公尺、共109層，畫面曝光後迅速在社群媒體引發大規模熱議。事件後續傳出的說法遠比單純飛安意外更加震驚。加拿大約克大學副教授沈榮欽在社群平台發文指出，涉案飛機駕駛疑為中信銀行金融及業務客戶管理部總經理助理劉俊華。據傳劉女疑因先前一筆交易造成重大損失，情緒失控後蓄意駕機衝撞中信大廈，而遭撞擊樓層據稱正是其所屬公司的辦公位置，顯示這可能是一起精心策劃的報復行動。《金融時報》進一步報導，事發當晚深夜，多名身穿黑衣人士在警方陪同下，搜查一輛Buick Enclave CXL休旅車，透過車牌查詢後，登記車主姓名與劉俊華相同，再度引發外界聯想。此外，X平台上也流傳一名受傷女子被緊急送上救護車的影像，部分網友推測該女子可能就是傳聞中的劉俊華，但相關身分目前尚未獲官方確認。沈榮欽分析指出，北京中信大廈不僅是首都重要地標，距離中國政治核心中南海更僅約7公里，若最終確認為蓄意駕機衝撞事件，將引發對北京低空防衛體系的嚴重質疑。他認為，負責首都空域安全的解放軍相關單位未能及時攔截，未來不排除將面臨新一波究責與整頓。由於中國官方至今仍對整起事件全面封鎖，包含事故經過、飛機來源、駕駛身分及實際動機等關鍵資訊均未公開，外界無法獨立查證上述說法的真實性，各項傳聞仍有待進一步確認。截至目前，官方尚未發布任何正式調查結果，事件真相及責任歸屬仍是未解之謎。