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2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）第3輪賽事即將進入尾聲，韓國能否晉級32強也將揭曉，韓媒《SPOTV》報導，在世界盃前，韓國足協（KFA）會長鄭夢奎發下豪語，若國家隊踢進8強，個人將直接發出30億韓元（約新台幣6200萬）獎金。不過韓國在小組賽連敗墨西哥、南非，已經面臨淘汰邊緣，韓媒直言，世界盃是很殘酷的舞台，話講得再漂亮也沒用，「如果球隊就這樣在小組賽遭到淘汰，那麼當初的『8強30億獎金』宣言，恐怕將成為一個令人不忍卒睹的苦澀笑話。」據《SPOTV》報導，現在韓國國家隊的氛圍與大賽前的樂觀氣氛完全相反，當時韓國與墨西哥、南非、捷克同分在一組，被外界評估為相對容易應付的分組，甚至有人稱之為「史上最爽籤運」，「然而結果卻慘不忍睹，韓國別說拿小組第2了，直接被擠到小組第3，甚至在『12個小組第3名』當中跌落至第8位。」韓國究竟是能靠奇蹟挺進 32 強，還是得收拾行李回國，將取決於明日其他小組的比賽結果。韓媒指出，在這種情況下，有一番言論再次受到了關注，韓國足協會長鄭夢奎在世界盃開幕前曾表示，若韓國隊打進8強，將向球員和教練團發放獎金，以此激勵即將出征世界盃的國家隊。當時鄭夢奎喊出，「國家隊只要在世界盃的淘汰賽中每贏一場，就會再加碼獎金。晉級32強給10億、16強20億、8強30億韓元。而且這筆錢不會動用協會預算，將以我個人捐款的形式支付。」然而，實際開打後，國家隊別說8強了，連能否通過小組賽都成了未知數。韓媒直言，「獎金的承諾固然華麗，但球場上的實際表現卻完全無法與之匹配。在對陣南非這場迫切需要積分的比賽中，國家隊的進攻依舊沉悶，戰術上也缺乏明顯的調整。再加上教練組甚至做出了將隊長孫興慜排除在先發名單之外的決定，導致爭議進一步擴大。」韓媒感嘆，開賽前的這番巨額獎金的言論，與現在的殘酷現實形成強烈且諷刺對比，「曾承諾只要進8強就有巨額回報的國家隊，如今卻必須看著其他國家的臉色，來盤算自己能否在 32 強中存活下來。」並指出，世界盃是個只看結果的殘酷舞台，話講得再漂亮也沒用，「如果球隊就這樣在小組賽遭到淘汰，那麼當初的『8強30億獎金』宣言，恐怕將成為一個令人不忍卒睹的苦澀笑話。」