花蓮縣政府今（27）日晚間19時50分宣布最新消息表示，因萬里溪堰塞湖發布紅色警戒，依據天然災害停止上班及上課作業辦法，萬榮鄉萬榮村、明利村，鳳林鎮長橋里、森榮里、鳳信里、山興里，明（28）日起停止上班、上課。 我是廣告 請繼續往下閱讀 另外，屏東縣政府今日也宣布，因多數地區積淹水已消退，且平地、山區預估雨量未達停班停課標準，因此屏東縣明（28）日正常上班上課，提醒山區民眾留意土石崩落，沿海、低窪地區慎防淹水。 ▲因多數地區積淹水已消退，且平地、山區預估雨量未達停班停課標準，屏東縣明日正常上班上課。（圖／屏東縣政府提供） 相關新聞 快訊／花蓮縣宣布「6村里」12時停班停課！萬里溪堰塞湖紅色警戒花蓮萬里溪堰塞湖「黃色警戒」！徐榛蔚緊急坐鎮 啟動預防性撤離24小時內恐溢流！花蓮萬里溪堰塞湖升級紅色警戒花蓮萬里溪堰塞湖1天後又達黃色警戒 保全戶再撤離 賴禹妡編輯記者從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...作品集 花蓮停班停課萬里溪堰塞湖