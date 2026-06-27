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引入蘇格拉底智慧 破解AI的「諂媚」與「幻覺」

數位世界的「憲政主義」 當AI讀了洛克與康德

批評者憂道德失能

AI正夯，過去大眾普遍擔憂人文與藝術學科將被AI取代，然而最新趨勢卻顯示，哲學家正成為矽谷科技巨頭眼中的搶手人才。根據《經濟學人》報導，許多AI領導廠商正悄悄在校園展開「搶人大戰」，積極招募哲學系學生。這波「哲學家就業熱潮」背後的原因，是科技界開始意識到，要突破當前AI發展的瓶頸，哲學與倫理學，或許正是最關鍵的解方。當前的生成式AI往往為了討好用戶，出現一本正經胡說八道的「AI幻覺」現象。為了修正這項缺失，科學家正嘗試將古希臘哲學融入訓練模型中。像是蘇格拉底反詰法（Socratic method），強調透過結構化的提問來測試想法並找出矛盾。學者諾勒（Jörg Noller）指出，這種方法能讓AI系統不再一味地「盲目順從」用戶，而是更專注於探尋客觀事實與真相。另外還有蘇格拉底式的無知（Socratic ignorance），蘇格拉底曾說過，真正的智慧在於「知道自己一無所知」。專家認為，將這種「智識上的謙遜」寫入AI系統，能大幅降低系統過度自信，進而產生幻覺的傾向。哲學不僅能調整AI的言行舉止，更能決定其價值觀。德拉瓦大學的哲學系副教授鮑爾斯（Thomas Powers）舉例，若一個AI法律助理在訓練時研讀了洛克（John Locke）的著作，該系統在運作時便會強烈捍衛作為政治自由核心的「財產權」。IBM的「Granite」系列模型，便內建了微調機制，允許企業客戶根據自身的「企業哲學」來調整AI的輸出立場。為了防止AI做出欺瞞、勒索等惡意行為，AI開發商開始制定基於道德與法律原則的「AI憲章」。例如Anthropic公司便為其Claude模型打造了一套「憲法」，作為其行為規範，思想來源包含了康德（Immanuel Kant）的道德哲學、蘋果（Apple）的服務條款，以及聯合國的《世界人權宣言》。然而，將倫理學教給AI並寫入程式碼中，也引發了學界不小的擔憂。批評者指出，若人類因而習慣將道德抉擇外包給AI，恐將導致人類集體的「道德失能（moral deskilling）」，喪失獨立進行倫理判斷的能力。AI專家羅曼揚波爾斯基（Roman Yampolskiy）更對此抱持懷疑態度，他強調，「人類的道德在歷史上是不穩定的、在文化上是多元變異的、在策略上是容易被操弄的，且往往只有在事後回顧時才能被理解」。揚波爾斯基認為，正是這種本質上的不確定性，讓道德倫理極難以精準、固定的程式碼在AI系統中落實。