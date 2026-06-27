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▲建築園冶獎今（27)日在高雄市政府前廣場舉辦誓師大會 。（圖／建築園冶獎提供）

建築園冶獎自 1995 年創立以來邁入第 32 年，長期致力推動優質建築、景觀環境與城市美學發展，已成為南臺灣最具指標性的建築獎項之一。今年以「低碳韌境．雋永創新」為主軸，除維持專業評審制度外，更重新啟動「消費者評選機制」。今（27)日在高雄市政府前廣場舉辦誓師大會 。2026 建築園冶獎評選委員會主任委員黃啟倫、高雄市建築經營協會理事長張家豪、專業評審與產官學界公協會理事長代表與決選評審團及消費者評審委員共同出席。在誓師大會後，高雄市政府技監黃志明帶領專家顧問團及評審團，出發前往入選決選的 11 個建案實地評鑑，透過民眾的真實感受與生活觀點，選出最具人氣與居住價值的優秀作品。最終包括「保泰一品」、「綠廳院」、「聯茂知裏」、「御景」、「鼎宇森花園」、「廣上研序」、「璞境」及「琢萃」等個案，獲得評審團一致青睞；其中，「鼎宇森花園」更同時榮獲消費者評審團肯定。頒獎典禮預計將在 9 月於高雄流行音樂中心舉辦，以城市級活動規格呈現年度建築成果，進一步提升高雄城市品牌與建築美學能見度。建築園冶獎執行團隊表示，未來將持續透過專業機制、公共參與與國際交流，推動建築產業升級，並讓高雄成為台灣建築美學的核心城市。