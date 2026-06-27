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日本北海道北見市一家餐廳傳出諾羅病毒食物中毒事件。北見市公共衛生中心確認，本月19日至20日共有22名顧客在食用生魚片、水果拼盤等菜餚後出現腹瀉、發燒等症狀，餐廳已被勒令關閉兩天並進行徹底消毒。據北見市公共衛生中心說明，事發餐廳為位於北見市的「北見美食樂園 Jisuke」。19日和20日兩天共有73人在此用餐，其中22名男女顧客陸續出現發燒、腹瀉等不適症狀，年齡從10多歲到70多歲不等。13人已前往就醫，目前所有患者均已康復。衛生中心透過檢測在餐廳食物中發現諾羅病毒，確定這是一起由餐廳食物引起的食物中毒事件。當局已命令餐廳關閉兩天進行徹底清潔消毒，後續是否恢復營業仍有待衛生單位確認。諾羅病毒是日本餐飲業最常見的食物中毒元兇之一，主要透過受污染的生食（尤其是生蠔、生魚片等海鮮）傳播，症狀包括嘔吐、腹瀉、發燒，通常在食用後12至48小時內發作。建議赴日旅客選擇信譽良好的餐廳用餐，對生食保持適度謹慎，如出現不適症狀應盡速就醫。