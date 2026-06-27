2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）I組第3輪賽事今（27）日落幕，奪冠大熱門法國以4：1輕取挪威，以3連勝之姿晉級32強淘汰賽，將於台灣時間7月1日凌晨5點交手瑞典。法國主帥德尚（ Didier Deschamps ）近期因母親離世返鄉奔喪，由助教斯特凡（Guy Stephan）暫代兵符。不過美國媒體《The Athletic》揭露，法國曾向FIFA提出以黑色臂章悼念德尚母親的請求請求，卻遭到拒絕。
法國申請配戴黑色臂章 卻被FIFA打槍
據《The Athletic》報導，在與挪威的比賽前，法國足協曾向媒體透露，賽前會替德尚剛過世的母親舉行1分鐘的默哀儀式。但在短短幾分鐘後，法國足協發布澄清聲明，表示FIFA已告知他們，該場比賽前的默哀儀式早已預先安排，目的是為了悼念委內瑞拉地震的罹難者。法國足協補充表示，法國提出佩戴黑色臂章以悼念德尚母親的請求，同樣遭到了FIFA的拒絕。
在德尚缺陣這段時間，由助理教練斯特凡（Guy Stephan）暫代兵符。德尚無論作為球員還是教練，都曾捧起過世界盃冠軍，他至今已執教法國國家隊長達14年，率隊參加4屆世界盃（2014、2018、2022、2026年 ）。法國足協在日前就曾表示，德尚得知母親過世的消息時，感到深切哀痛，與足協主席商議後，將球隊指揮權交付給斯特凡，直至德尚歸隊。
法國分組第1晉級淘汰賽 32強對決瑞典
雖然主帥暫時離隊，但法國氣勢並未消減，靠著登貝萊（Ousmane Dembélé）在上半場32分鐘內即完成「帽子戲法」的驚人表現，以4：1輕取挪威，以3連勝、9分積分之姿，奪下I組分組龍頭，順利挺進32強淘汰賽，將在台灣時間7月1日凌晨5點對決瑞典。
我是廣告 請繼續往下閱讀
據《The Athletic》報導，在與挪威的比賽前，法國足協曾向媒體透露，賽前會替德尚剛過世的母親舉行1分鐘的默哀儀式。但在短短幾分鐘後，法國足協發布澄清聲明，表示FIFA已告知他們，該場比賽前的默哀儀式早已預先安排，目的是為了悼念委內瑞拉地震的罹難者。法國足協補充表示，法國提出佩戴黑色臂章以悼念德尚母親的請求，同樣遭到了FIFA的拒絕。
在德尚缺陣這段時間，由助理教練斯特凡（Guy Stephan）暫代兵符。德尚無論作為球員還是教練，都曾捧起過世界盃冠軍，他至今已執教法國國家隊長達14年，率隊參加4屆世界盃（2014、2018、2022、2026年 ）。法國足協在日前就曾表示，德尚得知母親過世的消息時，感到深切哀痛，與足協主席商議後，將球隊指揮權交付給斯特凡，直至德尚歸隊。
法國分組第1晉級淘汰賽 32強對決瑞典
雖然主帥暫時離隊，但法國氣勢並未消減，靠著登貝萊（Ousmane Dembélé）在上半場32分鐘內即完成「帽子戲法」的驚人表現，以4：1輕取挪威，以3連勝、9分積分之姿，奪下I組分組龍頭，順利挺進32強淘汰賽，將在台灣時間7月1日凌晨5點對決瑞典。
更多「2026世界盃」相關新聞。