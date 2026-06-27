我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦悍將9：2樂天桃猿

▲張育成今日敲出本季第11轟，繼續穩坐全壘打榜龍頭。（圖片提供/富邦悍將）

富邦悍將今（27）日推出本季王牌李東洺力抗樂天桃猿，李東洺僅因林智平兩分砲失分，七局僅被敲2安1四壞失2分，優質先發表現奪下個人本季第十勝，也成為中華職棒史上第五位半季十勝的本土投手。「愛東洺打線」今日同樣生猛，14安包含張育成的兩分砲打下9分，終場富邦9：2大勝，確定成爲上半季戰績第二名。⚾️6/27中職戰果：富邦悍將主場迎戰樂天桃猿，推派本季最強本土投手李東洺掛帥先發，他雖在首局被林智平擊出一發兩分砲，但後續僅被馬傑森敲出一支二壘安打，其餘打席都不讓樂天打者站上壘包。此役登板7局僅投出1次四壞被敲2安打（含一支全壘打）失2分，優質先發表現奪下本季第10勝，成為中華職棒史上第五位半季10勝的本土投手，也刷新隊史紀錄。富邦「愛東洺打線」今天同樣發揮的淋漓盡致，此役狂敲14安打，5人繳出雙安，其中林澤彬三安猛打賞，張育成則擊出帶有2分打點的本季第11轟。終場富邦9：2大勝樂天，也確定成爲上半季戰績第二名。