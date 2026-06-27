梅西不會先出戰

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2026世界盃小組賽J組末輪將於台灣時間28日上午10點進行，衛冕軍阿根廷隊將在AT&T體育場迎戰約旦隊。儘管阿根廷已提前鎖定分組第一，且，但根據分析師與專業投注機構的預測，這支球隊並沒有「放水」打算。專家一致建議，阿根廷極有可能以大比分強勢獲勝，其中最被看好的推薦組合為：「阿根廷讓分（-1.5）」以及「總進球數大 2.5 球」。阿根廷在本屆賽事的宰制力驚人，尤其在防守端更是滴水不漏。根據統計，阿根廷隊已經連續8場比賽保持「零失球」（Clean Sheets）的驚人紀錄，防線幾乎未受考驗。反觀約旦隊，小組賽兩戰下來合計僅有1.10的預期進球值（xG），進攻端的創意匱乏使其難以對阿根廷防線構成實質威脅。分析師指出，約旦隊採取的3-4-2-1陣型在邊路防守留下了巨大空間，這正好是阿根廷隊進攻火力最兇猛的區域。考慮到阿根廷後防穩固且邊路進攻優勢明顯，專業預測認為「阿根廷淨勝 2 球以上」將是極大機率出現的賽果。根據阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）的規劃，為了備戰淘汰賽，梅西（Lionel Messi）本場比賽將不會先發，預計擔任替補待命。然而，這反倒成為阿根廷隊內其他邊緣球員爭取淘汰賽上場時間的「黃金舞台」。《Covers》分析師Chris Vasile分析，阿根廷的板凳深度是本屆賽事之冠，這批急於在淘汰賽佔有一席之地的攻擊手，進攻動機極強。阿根廷目前已連8場比賽單場攻入2球以上，進攻狀態極佳。在約旦隊連續7場比賽失球超過2球的防守破綻下，數據模型強烈建議選擇「總進球數大2.5球」。首選賽果預測： 阿根廷（-1.5）讓分獲勝。《Covers》分析師Chris Vasile認為，人才缺口巨大的實力差距，讓約旦幾乎不可能縮小比分。推薦組合： 總進球數大2.5球。《Covers》指出雖然阿根廷已經晉級，替補群渴望建功的飢餓感，加上約旦脆弱的防線，這場賽事極有機會演變成一場大比分進攻表演。