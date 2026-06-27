我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Luka Doncic過去這幾年真的被高估太多，尤其是被交易到湖人後更是被吹捧過頭。（圖／美聯社／達志影像）

▲老詹現在要的，除了贏球、奪冠，家人生活和絕對尊重，才是老詹「最後決定」在乎的事。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

湖人不主動跟「老詹」LeBron James談續約，老詹也不主動跟湖人妥協談判，目前看來老詹必須儘管在未來1-2周內做出「最終決定」。沒有老詹的湖人，會比老詹在陣湖人更強大？這是一個好問題，當湖人老闆Mark Walter去年夏天就決定「放生」老詹時，老詹已經失去留在湖人主動權和主宰力。最近跟幾個朋友深聊湖人，我告訴他們幾個有趣話題和未來可能發展。「27歲Luka Doncic非常厲害，但他還不是超級巨星，他還沒奪冠也沒拿過MVP，他也不是27歲老詹，可以一個人搞定一切，成就隊友和團隊。如果人們在2-3年後發現，老詹竟然是Luka湖人生涯最棒球員，那就有趣了。」「如果未來2-3年湖人例行賽還是在50-52勝之間掙扎，沾不上西區決賽邊邊，湖人球迷會非常想念老詹。」「另一個可能的發展是，Luka Doncic未來2-3年沒能帶領湖人突破現況，甚至比今年季後賽殺到第二輪更差，那時候全世界可能會真正理解2024年2月，獨行俠總管Nico Harrison為什麼要交易Luka。」尤其是第三點，令人震撼又難以置信。Luka Doncic過去這幾年真的被高估太多，尤其是被交易到湖人後更是被吹捧過頭，這是現代社群媒體跟風，數據分析過頭現象。湖人明知道老詹仍是聯盟前10球星，至少是前20球員，可以打無球和第三號人物，但湖人就是不願意主動奉上合約。有老詹的湖人只會更強大更有競爭力，至少目前看起來是這樣。減薪、續約、打無球，成就湖人大業，扮演湖人第三號人物，繼續擔任BronnyJames隊友兼導師，老詹絕對願意，因為老詹和家人都喜歡生活在洛城，老詹不會想要在生涯最後1-2年還離開洛城打球，四處奔波。但前提是湖人必須主動跟老詹談判磋商，不是像現在這樣，湖人在等老詹自己開口妥協。這樣下去，老詹生涯最後決定就是「走自己的路」，去勇士成為Stephen Curry隊友，享受比賽、贏球、再度奪冠，或是去一支給他最大誠意+尊重和報價球隊，比如：馬刺。老詹現在要的，除了贏球、奪冠，家人生活和絕對尊重，才是老詹「最後決定」在乎的事。老詹經紀人Rich Paul不是笨蛋，對外放話是煙霧彈和障眼法，私底下Paul應該早就著手布局，主動出擊斡旋、給世人最大震撼，老詹生涯最後決定，不會被湖人完全牽制。被湖人牽制和掌控，這是老詹最不願意做的事。還是老話一句，馬刺想要奪冠，當下最好計畫就是搶老詹，老詹既能大幅降薪又能打無球，關鍵球也可以交給他處理。馬刺今年成功打進NBA總冠軍賽，並不代表22歲Victor Wembanyama每一年都能完成這樣的目標，搶老詹才是馬刺成就奪冠大局最妥善計畫。2-3年後，希望我的預言不會成真，否則歷史也很難還給Nico Harrison一個公道。