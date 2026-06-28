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洛杉磯道奇隊近期在主戰捕手史密斯（Will Smith）因身體不適、歸期未定的情況下，如何加速培養25歲的潛力新秀捕手拉辛（Dalton Rushing）成了奪冠藍圖的當務之急。然而，在日前一場比賽中，拉辛因為一次關鍵捕逸與挑戰上的判斷失誤，讓先發投手大谷翔平罕見地當場「變臉」質問，回到休息室後更接連跟隊友和總教練談話。對此，日本職棒傳奇名捕伊東勤也送上建議。在當地時間24日對陣雙城隊的比賽中，大谷翔平掛帥先發，與菜鳥捕手拉辛搭檔。不料在2局上道奇剛取得1分領先、隨後面臨一出局滿壘的危機時，拉辛未能即時接捕大谷一顆時速超過160公里的四縫線速球，出現了嚴重的捕逸，直接送給對手追平分。錯失出局數的大谷翔平隨即在投手丘上召集內野開會，罕見地收起過往的招牌笑容，神情嚴厲地對著拉辛耳提面命。不僅如此，兩人在隨後的ABS挑戰判決上，默契也顯得相當不佳。該半局結束後，轉播鏡頭更捕捉到拉辛一回到休息區，就被一壘手弗里曼（Freddie Freeman）及總教練羅伯玆（Dave Roberts）拉住，進行了相當長時間的談話。針對這起引發球迷熱烈討論的風波，前西武獅傳奇捕手伊東勤在26日道奇對戰教士的直播中，特別針對拉辛目前的處境發表了看法。伊東勤首先站在保護選手的立場直言：「雖然球隊管理階層和主力球員一定有很多要求和指導，但這種『訓話』應該在休息室後方、人家看不到的地方進行，而不是在長椅上堂而皇之地公開處理。」伊東勤認為，「拉辛自己絕對也非常努力了」，教練團和前輩在積極投入新秀培養的同時，也應該顧及年輕捕手的自尊心。伊東勤過去在西武獅王朝時期，曾以主力捕手身分帶領多位大牌老將投手建立常勝軍體系。回顧自己的職棒生涯，他笑稱：「以前我回到休息室時，也是立刻會被總教練、教練團指手畫腳說一堆。」當時為了能全神貫注在接下來的賽事中，他只要發現風向不對，就會立刻溜回休息室後方躲一下。最後，身為前輩的伊東勤也為拉辛送上了一句金玉良言：「捕手這行飯，臉皮不夠厚是幹不下去的。」伊東勤表示，捕手在棒球場上被稱為守備靈魂核心，承受壓力是家常便飯，他期盼拉辛能將這次與大谷翔平的摩擦與挫折轉化為成長的養分，早日蛻變為能獨當一面的大聯盟級頂尖捕手。