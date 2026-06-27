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口袋只有零錢，卻點了滿桌高檔名酒！日本石川縣金澤市近日驚傳一起「霸王酒」詐欺案，一名年僅20歲的無業男子，在當地市中心一家高級夜店內豪飲香檳與龍舌蘭，在短短7個小時內刷出高達365萬日圓的天價帳單。然而當店家要求結帳時，男子卻兩手一攤擺爛，原來他全身上下竟然只剩197日圓。綜合日媒報導，金澤市當地時間23日晚間8時35分左右，這名20歲男子獨自步入一間夜店，入座後，點餐態度極其豪邁。不斷向服務生追加高檔香檳與龍舌蘭等昂貴烈酒，期間還有女公關陪侍。然而，在豪飲到隔天清晨3點左右，當店家遞上累積高達365萬日圓的結帳單時，該男子瞬間收起先前的闊綽氣勢，雙手一攤表示自己根本無力支付。店家驚覺受騙後氣得立刻報警。金澤中央警察署的警員趕抵現場時，男子並未逃跑，隨即被警方依詐欺罪現行犯當場逮捕。傻眼的是，經過搜身盤點，這名男子全身上下的財產竟然只有197日圓。男子還對警方供稱，「對於這次詐欺事件，我沒有任何想要辯解的」，態度顯得相當無所謂。金澤中央警方目前正深入調查該男子的犯案動機，並擴大追查他過去是否曾在其他地區，以同樣的「裝闊手法」犯下類似案件。