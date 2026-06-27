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訪美行四大目標全部達成

已向美方反應台商、企業雙重課稅問題

立法院長韓國瑜結束7天6夜的訪美行，今（27）日晚間九點半飛抵桃園機場，並在入境大廳發表談話，強調這次訪團強烈感受到美國國會對臺灣所有的一切的強烈支持與友好的態度，讓大家都很感動。同時，也不忘與美方表達若希望台商「築巢引鳳」，務必先把巢穴做好，「水通、電通、路通」，不能再讓台商朋友負責處理，因為這對企業界來講壓力很大。韓國瑜表示，今天是長榮航空直飛華盛頓、台北首航，意義非常大。因為去年參加美國總統川普就職典禮，零下二十幾度，說實在的，眼睛都看不到、全部白雪紛飛。但今年六月份去才發現華盛頓好漂亮，白雪退了、到處綠油油的，真的感覺到華盛頓不光是世界的政治重心，也是一個觀光旅遊的寶地。面對這次訪美行的成果，韓國瑜認為四大目標全部達成，其中最重要的是展開國會外交。不僅在參議院與7位參議員、外交委員會會見；33位眾議員接連不斷的發言，展現最熱情的一面，對臺灣以及民主制度強烈的支持，訪團強烈感受到美國國會對臺灣所有的一切的強烈支持與友好的態度。另外，透過各種拜會場合，立法院代表台灣2300萬人民祝福美國250周年生日快樂，致上最高祝福，訊號也傳遞出去。不過，針對參訪鳳凰城的台積電以及協力廠商，台商特別提到關稅「雙重課稅」問題，韓國瑜說，臺商到美國上班，當地政府要課稅，中華民國政府也要課稅，對商人、企業家非常不公平，因此已經把意見帶給美國國會以及行政部門。目前美國國會議員承諾會加快速度，眾議院已經過了，現在剩下參議院，他們在稅法上會盡力來幫助。最後，韓國瑜特別感謝AIT、台積電的協助，以及美國國會的熱情接待、長榮航空在這次訪美行的安排。隨後，快步離開入境大廳，嘴巴喊著「歸心似箭」，透露出韓院長想家的心情。而這回一起來接機的成員有立法院副院長江啟臣、秘書長周萬來、國民黨團書記長林沛祥、黨團首席副書記長許宇甄、黨籍立委陳菁徽、羅智強、葛如鈞、牛煦庭、翁曉玲、林倩綺、王育敏、張智倫、鄭正鈐等多名立委到場迎接。