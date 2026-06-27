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▲鄭宗哲連續2天先發，迎戰紐約洋基隊，扛先發第9棒、游擊手。（圖／美聯社／達志影像）

美國職業棒球大聯盟（MLB）傳來歷史性喜訊！台灣時間明（28）日凌晨1點，將有3位台灣好手同日在最高殿堂先發出賽。波士頓紅襪隊游擊手鄭宗哲將交手紐約洋基隊，扛起先發第9棒游擊手；休士頓太空人隊投手鄧愷威則將先發對決底特律老虎隊，而老虎隊台灣內野手李灝宇也排入先發、鎮守二壘打第7棒。這不僅是鄧、李兩人繼6月16日後再度同場正面交鋒，更是台灣棒球史上首次有3位台灣籍選手在大聯盟同日先發出賽。鄭宗哲今日因球隊內野手梅爾（Marcelo Mayer）進入傷兵名單而升上大聯盟。本季初登場的他首打席就靠著二壘滾地球進帳生涯首分打點；第2打席更鎖定洋基隊先發投手沃倫（Will Warren）的失投球，一棒擊出中外野二壘安打，生涯首安出爐。總計鄭宗哲大聯盟本季首戰寫下3打數1安打、1次保送、1分打點的亮眼表現。根據大聯盟官網賽事資訊，明日凌晨1點，鄭宗哲將再度以先發第9棒、游擊手身分登場，正面對決洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole），期盼能延續打擊火熱手感。除了鄭宗哲外，另外2名台將的「台灣內戰」同樣受矚目。效力太空人隊的鄧愷威預計於明日凌晨1點10分掛帥先發；老虎隊也將李灝宇排入先發打線，扛第7棒、二壘手。2人曾在6月16日有過2次對決紀錄，當時李灝宇從鄧愷威手中敲出1支安打、也吞下1次三振，相隔12天再度碰頭，勢必再次擦出精彩火花。鄭宗哲、鄧愷威與李灝宇同日先發，正式改寫了台灣棒球史的新紀錄。比較可惜的是，台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）今日遭到克里夫蘭守護者隊指定讓渡（DFA），移出40人名單，未來的動向也格外引發台灣球迷關注。鄧愷威對決李灝宇：愛爾達體育2台 、愛爾達MAX 3台鄭宗哲先發戰洋基：愛爾達MAX 10台