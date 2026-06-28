我是廣告 請繼續往下閱讀

根據統計，目前在歐洲五大聯賽、荷蘭及比利時等主要歐洲聯賽效力的日本球員高達62人；反觀韓國卻僅有13人，旅外基數出現斷層式的差距。

▲根據統計，目前在歐洲五大聯賽、荷蘭及比利時等主要歐洲聯賽效力的日本球員高達62人；反觀韓國卻僅有13人，旅外基數出現斷層式的差距。（圖／美聯社／達志影像）

▲日本主帥森保一過去曾同時兼任U-23國家隊總教練，成功打造了從青年軍到成人國家隊「一條龍」的戰術體系。（圖／美聯社／達志影像）

「韓國是偶爾靠上天賜予天才，但日本是直接用雙手量產人才。」

▲現在32強只剩下5個晉級名額，還有9支球隊參與競爭，落居A組第三的韓國隊目前晉級形勢不樂觀。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃小組賽即將收尾，傳統亞洲勁旅韓國隊卻陷入了小組賽就出局的巨大危機。在各組第3名爭奪晉級淘汰賽的激烈卡位戰中，韓國目前在12支外卡球隊中苦苦掙扎，名列第8的危險邊緣，隨時可能慘遭淘汰。面對這種慘況，韓國三大報之一的《朝鮮日報》在日前撰寫專文，對比了日韓兩國的足球培育體系，字裡行間充滿了對日本大規模、系統化成功的羨慕與反思。《朝鮮日報》以「當韓國只依賴少數天才時，日本已用系統培育出整批軍隊」為題，一針見血地指出兩國足球實力黃金交叉的關鍵。《朝鮮日報》首先讚賞了日本國家隊在本屆世界盃與近年國際賽的恐怖統治力。報導指出，日本隊自去年10月以來，在10場國際A級賽事中豪取7勝3平的不敗戰績，其中更將傳統強權巴西與英格蘭斬於馬下。韓媒犀利指出，日本足球之所以能有今天的宰制力，源自於1990年代所確立的「百年計畫」，甚至將奪冠目標提前至2050年。這種立足於長期視野的理念，不僅建立了極其系統化的青年軍培訓計畫，更全方位支持球員旅外留學、加盟歐洲球會。數據是最殘酷也最真實的對比。日本主帥森保一過去曾同時兼任U-23國家隊總教練，成功打造了從青年軍到成人國家隊「一條龍」的戰術體系。這讓日本年輕球員在青年隊時期就熟悉國家隊的戰術體系，因此即便突然被拔擢至一線隊，也能在毫無陣痛期下融入團隊。反觀韓國足壇，報導毫不留情地批評：「現實是韓國足球毫無長期願景，永遠只在追求眼前的成效。」報導更直接搬出曾在2021-22賽季奪下英超金靴獎的韓國巨星孫興慜為例，直言足球界流傳的一句話一針見血：這種百年一遇的頂級球星讓韓國足壇長年沉浸在光環中。然而，當天才逐漸老去、或遭到對手嚴密限制時，韓國足球缺乏長期願景、只追求眼前世界盃出線、小組晉級等短期目標的弊病便暴露無遺。《朝鮮日報》在文末痛心總結，韓國足協雖然屢屢喊出改革，但每一次的培訓專案，最終都會退化成對「打進世界盃正賽」、「小組賽出線」等短期目標的盲目執著。這種短視近利的體制，正是太極虎如今在世界盃舞台上陷入泥淖、被鄰國日本遠遠甩在後頭的根本原因。