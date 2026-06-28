今（28）日鋒面逐漸北移，南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，尤其午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部大雨發生的機率，不過天氣逐日變好，下周二鋒面更為北移，不過水氣還是稍多，下周三起太平洋高壓西伸，一路到下周六高溫上看35度。
今天天氣：鋒面逐漸北移，午後留意局部大雨
6月28日今天的天氣，氣象署指出，鋒面逐漸北移離開，環境為西南偏南風，水氣還是比較偏多，迎風面南部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中部以北及宜蘭地區也有零星下雨機會，中午前花東地區則為多雲，而午後中部以北及東半部地區有局部短暫雷陣雨，尤其中部以北、宜蘭、花蓮地區及臺東、南部山區有局部大雨發生的機率。
溫度方面，各地低溫普遍在24到27度，高溫約30至33度，不下雨時感受較為悶熱。
今天空氣品質
良好：竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖
普通：馬祖、金門
環境部提及，28日環境風場為西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。
明天天氣：週日起天氣逐漸穩定、水氣漸減，高溫逐日回升
下周一、下周二水氣稍多，東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨，下周一南部地區亦有局部短暫陣雨，午後西半部地區有局部大雨發生的機率。
一周天氣：下周三回到夏季型天氣！高溫上看35度
氣象署提及，下周三至下周六，太平洋高壓增強西伸，回到夏季型的天氣型態，感受高溫炎熱，特別是在內陸地區、大臺北盆地及花東縱谷，各地為多雲到晴，午後中部以北、宜花地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
在太平洋高壓影響下，各地高溫上看35度，中南部近山區以及內陸，大台北盆地、花東縱谷嚴防高溫出現。
我是廣告 請繼續往下閱讀
6月28日今天的天氣，氣象署指出，鋒面逐漸北移離開，環境為西南偏南風，水氣還是比較偏多，迎風面南部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中部以北及宜蘭地區也有零星下雨機會，中午前花東地區則為多雲，而午後中部以北及東半部地區有局部短暫雷陣雨，尤其中部以北、宜蘭、花蓮地區及臺東、南部山區有局部大雨發生的機率。
溫度方面，各地低溫普遍在24到27度，高溫約30至33度，不下雨時感受較為悶熱。
良好：竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖
普通：馬祖、金門
環境部提及，28日環境風場為西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。
明天天氣：週日起天氣逐漸穩定、水氣漸減，高溫逐日回升
下周一、下周二水氣稍多，東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨，下周一南部地區亦有局部短暫陣雨，午後西半部地區有局部大雨發生的機率。
一周天氣：下周三回到夏季型天氣！高溫上看35度
氣象署提及，下周三至下周六，太平洋高壓增強西伸，回到夏季型的天氣型態，感受高溫炎熱，特別是在內陸地區、大臺北盆地及花東縱谷，各地為多雲到晴，午後中部以北、宜花地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
在太平洋高壓影響下，各地高溫上看35度，中南部近山區以及內陸，大台北盆地、花東縱谷嚴防高溫出現。