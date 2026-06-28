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岩手外海3天內再爆規模6.1地震 北海道至關東皆有感

暫未傳重大災情 民眾：橫向搖晃持續約40秒

距7.2強震僅3天 官方持續警戒一週內餘震

日本東北外海地震活動持續活躍。日本岩手縣外海28日清晨再度發生地震，此次地震芮氏規模達6.1，青森縣與岩手縣觀測到最大震度5弱，所幸此次沒有引發海嘯，也暫未傳出人員傷亡或重大災情。不過，由於距離本月25日岩手外海規模7.2強震僅相隔3天，日本氣象廳呼籲民眾持續留意未來一週可能再發生強烈地震。根據日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳資料顯示，地震發生於當地時間28日上午5時21分（台灣時間清晨4時21分），震央位於岩手縣外海，震源深度約40公里，芮氏規模6.1。此次地震造成青森縣八戶市及岩手縣普代村測得最大震度5弱；青森縣三澤市、野邊地町、七戶町、東通村、階上町，以及岩手縣盛岡市、八幡平市、瀧澤市等地則觀測到震度4，北海道至關東甲信地區多處也感受到震度3至1的搖晃。氣象廳表示，這起地震沒有引發海嘯風險。據氣象廳說明，震度5弱足以造成架上餐具、書籍掉落，未固定家具也可能傾倒；戶外則可能出現地面裂縫、落石或山崩等災害，呼籲民眾避免靠近危險區域。若地震後室內有玻璃或餐具破碎，清理時應穿著拖鞋或鞋子，以免遭割傷。截至當地時間上午6時，青森縣各地方政府表示尚未接獲災情或傷亡通報；岩手縣警方截至上午5時50分也表示，尚未確認有人員受傷或財物損失。八戶市政府一名職員表示，當時感受到「持續時間稍長的橫向搖晃」，但市府內並未發生物品掉落情形；市區一間飯店8樓住客也表示，強烈橫搖約持續40秒，所幸未造成室內物品掉落或其他損害。值得注意的是，岩手縣外海25日上午才發生規模7.2強震，青森縣當時一度測得震度6強與6弱，岩手縣多地也出現震度5強及5弱劇烈搖晃。當時氣象廳即提醒，強震過後約一週內，仍可能發生最大震度6強程度的餘震或後續地震，呼籲民眾持續做好防震準備。自去年11月以來，日本東北外海地震活動明顯增強，近海已接連發生多起規模6至7地震，因此未來仍須提高警覺。