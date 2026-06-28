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美國與伊朗緊張情勢持續升高。美國中央司令部（CENTCOM）週六（27日）宣布，美軍再度對伊朗展開新一輪空襲，鎖定荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）周邊多處軍事目標，包括飛彈與無人機儲存設施、沿岸雷達站及軍事監控基礎設施，並強調此舉是為回應伊朗持續攻擊商業航運的行動。根據路透社報導，美國中央司令部（CENTCOM）聲明指出，美軍此次攻擊是針對伊朗「持續對商業船隻採取侵略行動」所做出的直接回應。美國中央司令部表示，在美軍前一天因伊朗攻擊商船「永恆之愛」（Ever Lovely）號而發動報復性空襲後，「華府曾給予德黑蘭履行停火協議的機會，但伊朗並未遵守」，反而於27日上午發射單向攻擊型無人機，擊中油輪「菊」號（Kiku），因此美軍決定再次採取軍事行動。另據美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名美國官員證實，美軍目前正持續對荷姆茲海峽周邊伊朗目標實施新一波打擊。事實上，美軍27日已針對伊朗部署於荷姆茲海峽附近的飛彈與無人機儲存據點，以及沿岸雷達設施發動空襲，目的在削弱伊朗對這條全球重要能源運輸航道的軍事威脅。荷姆茲海峽是全球最重要的石油與天然氣運輸咽喉之一，全球約五分之一的海運原油需經由此處通行。近期美伊衝突升溫，使該海域安全局勢持續惡化，也引發國際航運及能源市場高度關注。目前伊朗方面尚未針對美軍最新一輪空襲發表正式回應，雙方衝突是否進一步升高，以及對荷姆茲海峽航運安全與全球能源供應造成的影響，仍有待後續觀察。