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▲面對鄧愷威，李灝宇在首打席毫不手軟，精準鎖定球路打穿右半邊防線，敲出安打。（圖／取自老虎隊官方threads）

今（28）日美國職棒大聯盟（MLB）休士頓太空人作客底特律老虎的比賽中，破天荒出現大聯盟史上首次兩位台灣選手同場先發的「台灣內戰」。由太空人隊右投鄧愷威掛帥先發，迎戰擔任老虎隊先發第7棒、二壘手的強打李灝宇。最終這場歷史對決由李灝宇單場雙安、猛夯本季第3轟技高一籌；而遭遇苦戰的鄧愷威雖僅投3.2局失5分退場，但靠著太空人打線在比賽後段頑強逆轉，最終以8：6擊敗老虎，讓鄧愷威幸運逃過敗投。面對鄧愷威，李灝宇在首打席毫不手軟，精準鎖定球路打穿右半邊防線，敲出安打。不過鄧愷威隨後穩住陣腳，連續抓下2個出局數化解危機。3局下半雙過招第二回合，鄧愷威及時修正調整，讓李灝宇擊出右外野方向飛球遭到接殺，順利扳回一城。兩人在這場對決中各取1個打席的優勢。太空人打線此役雖然相當力挺鄧愷威，靠著史密斯（Cam Smith）2局上的左外野兩分砲以及3局上的推進，早早建立起3：0的領先優勢。然而，局局都讓首名打者上壘的鄧愷威，在3局下半遭遇亂流。鄧愷威在保送首名打者後，原本有機會靠著雙殺化解危機，不料明星二壘手奧圖維（Jose Altuve）此時竟發生守備失誤。隨後鄧愷威又投出觸身球，在無人出局的情況下演變成滿壘慘況。面對老虎隊強打卡本特（Kerry Carpenter），鄧愷威一顆失投留在紅中的曲球當場遭到痛擊，球直直飛過全壘打牆，這記滿貫全壘打一舉幫助老虎以4：3逆轉戰局。4局下半，鄧愷威在兩出局後再度遭到連續安打掉分。最終他僅投了3.2局，用了58球，最快球速來到93哩（約149.7公里），被敲出8支安打（包含1轟），投出三振、保送各1次，丟掉5分（4分責失）。這也是他本月第二度遭到老虎隊打線重創防禦率來到4.36，隨後被換下場。鄧愷威退場後，手感發燙的李灝宇攻勢更加兇猛。5局下半，面對太空人第一任中繼投手歐克特（Steven Okert），李灝宇展現極佳的進攻侵略性，鎖定第一顆時速81.7哩的滑球大棒一揮。這一球擊球初速高達93.8哩、飛行距離達369呎，儘管太空人左外野手馬修斯（Brice Matthews）在牆邊高高躍起、奮力伸長手，依然無法阻止球飛越左外野全壘打牆。這發陽春砲是李灝宇本季第3轟，也幫助老虎將領先擴大至6：4。韌性十足的太空人並未被李灝宇的砲火擊倒。7局上先追回1分後，8局上太空人打線徹底爆發。潘尼亞（Jeremy Pena）率先敲出適時安打送回追平分，幫助鄧愷威解套。緊接著，帕雷德斯（Isaac Paredes）在關鍵時刻揮出左外野方向的車布邊二壘安打，一棒清空壘包，送回隊友攻下奠定勝基的2分，太空人反以8：6逆轉超前。最後關頭，太空人派出守護神海德（Josh Hader）把守最後一關，他飆出1次三振並頂住壓力演出三上三下，順利收下本季第7次救援成功。