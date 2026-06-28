受到鋒面逐漸北退影響，今（28）日全台降雨逐漸趨緩，氣溫也逐漸回溫。但根據氣象專家吳德榮表示，今日各地依舊天氣不穩定，偶有局部短暫陣雨發生，山區、東北部地區需特別注意，但到了下周三（7月1日）將轉為晴時多雲的天氣型態，全台最高溫則比上一波略低2度。此外，關島東方及及菲律賓東方至南海一帶，有「熱帶擾動」發展跡象，但是否對台灣造成威脅仍有待觀察。
今起鋒面北退！山區、東北部仍有雨：下周轉晴
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今日至下週二（28至30日）鋒面漸北退、氣溫逐日升；今日降雨已緩，各地仍偶有局部短暫降雨，山區及東北部有局部較大雨勢的機率，明日、週二降雨則以午後對流為主。今日各地區氣溫如下：北部23至31度、中部23至33度、南部23至34度、東部23至32度。
吳德榮分析，根據最新模式模擬顯示，週三至下週一（1至6日）各地晴時多雲、午後山區偶有局部降雨機率；白天偏熱、全臺最高氣溫比上一波略低2度左右。
氣象署亦表示，今日鋒面逐漸北移離開，環境為西南風至偏南風，水氣還是偏多，迎風面南部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中部以北及宜蘭地區也有零星下雨機會，中午前花東地區則為多雲，而午後中部以北及東半部地區有局部短暫雷陣雨，尤其中部以北、宜蘭、花蓮地區及臺東、南部山區有局部大雨發生的機率。
恐有熱帶擾動生成！對台影響仍不確定
吳德榮進一步提到，根據各國模式期末模擬顯示，滯留鋒北退至長江流域徘徊；關島東方及及菲律賓東方至南海一帶，皆有「熱帶擾動」發展的跡象，論其對臺威脅？言之過早，不確定性過大！尚待持續觀察。
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氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今日至下週二（28至30日）鋒面漸北退、氣溫逐日升；今日降雨已緩，各地仍偶有局部短暫降雨，山區及東北部有局部較大雨勢的機率，明日、週二降雨則以午後對流為主。今日各地區氣溫如下：北部23至31度、中部23至33度、南部23至34度、東部23至32度。
氣象署亦表示，今日鋒面逐漸北移離開，環境為西南風至偏南風，水氣還是偏多，迎風面南部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中部以北及宜蘭地區也有零星下雨機會，中午前花東地區則為多雲，而午後中部以北及東半部地區有局部短暫雷陣雨，尤其中部以北、宜蘭、花蓮地區及臺東、南部山區有局部大雨發生的機率。
恐有熱帶擾動生成！對台影響仍不確定
吳德榮進一步提到，根據各國模式期末模擬顯示，滯留鋒北退至長江流域徘徊；關島東方及及菲律賓東方至南海一帶，皆有「熱帶擾動」發展的跡象，論其對臺威脅？言之過早，不確定性過大！尚待持續觀察。